Nube oferece mais de 10 mil vagas de estágio nesta semana com bolsa-auxílio de até R$ 3 mil

Em 2023, a taxa de desemprego fechou com uma média 7,8%, o que representa uma queda de 1,8 ponto percentual (p.p) em comparação a 2022. O resultado do último ano também é o menor desde 2014, mostrando a tão esperada recuperação do mercado de trabalho no Brasil – mas ainda há muito em que avançar, afinal, há 8,2 milhões de desocupados no Brasil, segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para ajudar neste cenário de contratação de jovens, o Nube, plataforma de recrutamento e seleção, disponibiliza mais de 10 mil oportunidades de estágio para alunos do ensino médio, técnico e superior. “A redução ilustra o crescimento de postos de trabalho, contudo o resultado pode ser ainda mais promissor se tivermos mais oportunidades para pessoas no começo da trajetória, sem exigir experiência e com o intuito de ensinar os estudantes, como é o caso do estágio”, diz Seme Arone Junior, presidente do Nube - Estagiários e Aprendizes. As vagas desta semana Entre os cursos demandados pelas empresas, estão inclusos: Administração, Audiovisual, Comércio Exterior, Design, Educação Física, Edificações, Engenharia Civil, Farmácia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Geografia, Letras, Logística, Odontologia, Marketing, entre outros. As bolsas auxílio oferecidas variam de R$ 1.250,00 a R$ 3.000,00. Administração | R$ 3.000,00 | 284586

Audiovisual | R$ 1.500,00 | 276744

Ciências Atuariais | R$ 2.000,00 | 285141

Comércio Exterior | R$ 2.000,00 | 282575

Contabilidade | R$ 2.100,00 | 283758

Design | R$ 1.500,00 | 283973

Direito | R$ 2.200,00 | 224016

Edificações | R$ 1.600,00 | 285153

Educação Física | R$ 1.900,00 | 166418

Engenharia | R$ 2.500,00 | 280517

Engenharia Civil | R$ 2.000,00 | 283491

Estatística | R$ 1.800,00 | 284042

Farmácia | R$ 1.500,00 | 284569

Fonoaudiologia | R$ 1.400,00 | 250841

Gastronomia | R$ 1.500,00 | 227672

Geografia | R$ 1.600,00 | 282594

Letras | R$ 1.400,00 | 284803

Logística | R$ 1.800,00 | 243327

Marketing | R$ 2.500,00 | 285806

Mecânica | R$ 1.250,00 | 285561

Odontologia | R$ 1.500,00 | 174688

Pedagógica | R$ 1.400,00 | 254694

Química | R$ 1.500,00 | 285687

Rádio e TV | R$ 1.400,00 | 285986

Recursos Humanos | R$ 1.700,00 | 208159

Tecnologia da Informação | R$ 1.500,00 | 266212 Como se inscrever? Para explorar todas as vantagens da plataforma de forma totalmente gratuita, basta o interessado acessar o site e registrar o seu currículo.