Nubank abre programa com vagas para mulheres na área de tecnologia

O Nubank abriu nesta segunda-feira, 30, as inscrições para a terceira edição de seu programa de recrutamento com foco na contratação de mulheres para a área de engenharia de software.

O nome da iniciativa é “Yes, She Codes” e tem como objetivo atrair novos talentos para o banco digital. Além disso, o programa também serve como oportunidade para troca de experiência para mulheres no setor de tecnologia.

“O Nubank tem o objetivo de construir equipes cada vez mais diversas e inclusivas. Por isso, trabalhamos desde 2018 em eventos de recrutamento como o ‘Yes, She Codes’, que busca aumentar e apoiar a participação de mulheres na área de Engenharia de Software”, comenta Silvia Kihara, Líder Global de Recrutamento de Tecnologia do Nubank.

Após um teste de programação, haverá uma etapa de seleção de "desenvolvimento em tempo real". Isso significa que as candidatas realizarão exercícios de programação em pares e ainda irão conhecer os times de engenharia e de recrutamento do Nubank.

A fase simula um dia a dia da empresa e promove um contato único com os profissionais da empresa.

Depois dessa etapa, serão realizadas entrevistas individuais. E, no final da seleção, as candidatas recebem retorno sobre sua participação em todo o processo.

Pessoas com qualquer nível de experiência e com diferentes especialidades em desenvolvimento poderão se inscrever até o dia 8 de setembro pelo site.

