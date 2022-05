Nubank amplia licença parentalidade para 120 dias e todo tipo de família

O Nubank anunciou nesta sexta-feira, 13, uma novidade para seus mais de seis mil funcionários, incluindo sedes no Brasil, Colômbia, México, Alemanha e Estados Unidos: a ampliação do benefício de licença parental.

Agora, a licença foi estendida para 120 dias e pode ser utilizada por funcionários com qualquer formação familiar. Vitor Olivier, líder de RH do Nubank, explica que o benefício é um dos passos para ajudar a reduzir desigualdade de gênero e ainda empoderar os funcionários.

“Esse é um benefício totalmente alinhado com os nossos valores no Nubank, uma vez que possibilita que todas as famílias possam desfrutar desse momento tão importante que é a chegada de um filho, independentemente da maneira como essa família foi constituída”, explica.

Em pesquisa da InfoJobs sobre mulheres no mercado de trabalho, 75% da entrevistadas concordaram que a solução para a questão de desigualdade seria intensificar a licença paternidade.

Com sua fundadora, Cristina Junqueira, como grande defensora do equilíbrio entre maternidade e carreira, o banco é conhecido por sua flexibilidade para pais e mães. Mãe de duas filhas, Junqueira sempre fez questão de sair do trabalho às 17h para buscar a filha mais velha na escola.

No Brasil, o banco digital é signatário do programa governamental Empresa Cidadã, que garante 180 dias de licença maternidade para mulheres. Para elas, não haverá mudança.

O benefício ampliado ajuda na inclusão de diversas constituições familiares e ainda unifica a política para funcionários em diversas localidades e com diferentes abordagens da legislação sobre o tema.

“O uso desses dias pode ser feito em uma ou duas vezes dentro do primeiro ano de chegada da criança, a fim de acomodar as necessidades de cada grupo familiar”, diz Olivier.

O Nubank deve divulgar seu balanço do primeiro trimestre de 2022 na próxima segunda-feira, 16. Segundo estimativa média dos bancos BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) e Itaú BBA, a fintech deve ter um prejuízo em torno de R$ 416 milhões.

