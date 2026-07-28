NR-1 pega 68% das empresas de surpresa: avatar de IA tenta resolver o gargalo

Atualização da NR-1: saúde mental ganha espaço na gestão de riscos das empresas (Pixabay)
Redação Exame
Publicado em 28 de julho de 2026 às 14h13.
Desde maio de 2026, a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) ampliou a responsabilidade das empresas na identificação e gestão de riscos psicossociais no trabalho, como pressão excessiva por resultados, jornadas exaustivas, assédio e conflitos interpessoais.
Na prática, porém, boa parte do mercado ainda não sabe como colocar a norma em funcionamento.
Uma pesquisa da consultoria Heach Recursos Humanos, feita com 1.730 empresas brasileiras, mostrou que 68% delas afirmam não compreender claramente as mudanças trazidas pela nova NR-1.
O levantamento também aponta que 62% ainda não têm indicadores formais para monitorar riscos psicossociais, e 58% só agem diante de afastamentos, denúncias ou ações judiciais.
Parte do problema, segundo empresas do setor, está na baixa adesão dos colaboradores às avaliações tradicionais, que costumam ser extensas e escritas em linguagem técnica. Para tentar resolver esse gargalo, a Realms IP.TV, empresa de tecnologia educacional, desenvolveu o Realms NR-1, ferramenta que substitui formulários por uma entrevista conduzida por um avatar com inteligência artificial conversacional.
O colaborador responde às perguntas oralmente, pode esclarecer dúvidas diretamente com o avatar, revisar respostas anteriores e acompanhar a conversa em um chat com transcrição automática. A ferramenta funciona em smartphones, notebooks e computadores, e cada empresa pode personalizar a aparência do avatar de acordo com sua identidade de marca.
"Percebemos que muitos profissionais se sentem inseguros diante de questionários tradicionais. Nossa proposta foi criar uma experiência mais próxima, acolhedora e acessível, capaz de estimular a participação e melhorar a qualidade das informações coletadas", diz Eduardo Giraldez, fundador da Realms IP.TV.
A empresa foi fundada em 1998 e criou, em 2003, a primeira rede de IPTV do Brasil. Hoje atende mais de 5 milhões de alunos em mais de 10 mil escolas com soluções de transmissão de aulas, avaliação e gestão escolar.
No desenvolvimento do avatar, a Realms IP.TV fez parceria com o Instituto IRP8, organização especializada em gestão de riscos psicossociais e saúde mental corporativa. A entrada de um parceiro do setor de saúde ocupacional busca dar respaldo técnico às perguntas e aos critérios de análise usados pela ferramenta.
"Mais do que atender às exigências da norma, as organizações precisam contar com processos que facilitem a participação dos colaboradores e gerem informações confiáveis para orientar ações preventivas", diz Marcos Rodrigues, diretor comercial do Instituto IRP8.
A pedagoga Paloma Garcia, coordenadora de projetos da Realms IP.TV, afirma que o formato em áudio também interfere na qualidade das respostas.
"Os formulários convencionais acabam se tornando cansativos ou difíceis de interpretar. O avatar cria uma experiência mais próxima e intuitiva, permitindo que o colaborador responda no seu próprio ritmo", diz Paloma.
Ao final das interações, a ferramenta gera relatórios automatizados e reúne os dados em um ambiente restrito a profissionais habilitados, com gráficos comparativos e históricos de evolução. A proposta é permitir que empresas acompanhem indicadores como assédio, sobrecarga de trabalho, falta de autonomia e reconhecimento profissional ao longo do tempo, e não apenas em uma fotografia isolada da avaliação.
O Realms NR-1 usa a mesma base tecnológica que a Realms IP.TV aplica há duas décadas no setor educacional, onde a empresa afirma executar mais de 98 milhões de tarefas por mês e corrigir mais de 1,5 milhão de redações mensais com apoio de IA, além de mais de 14 milhões de avaliações aplicadas. A companhia foi finalista do Bett Awards Global 2026, na categoria de inteligência artificial para ensino e avaliação, e do QS Reimagine Education Awards 2025.
Com a NR-1 ainda em fase de adaptação na maioria das empresas brasileiras, ferramentas assim tendem a se multiplicar. O desafio, no entanto, segue sendo o mesmo de qualquer política de saúde mental corporativa: não basta coletar dados, é preciso transformá-los em ação.