NR-1 pega 68% das empresas de surpresa: avatar de IA tenta resolver o gargalo

Desde maio de 2026, a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) ampliou a responsabilidade das empresas na identificação e gestão de riscos psicossociais no trabalho, como pressão excessiva por resultados, jornadas exaustivas, assédio e conflitos interpessoais.

Na prática, porém, boa parte do mercado ainda não sabe como colocar a norma em funcionamento.

Uma pesquisa da consultoria Heach Recursos Humanos, feita com 1.730 empresas brasileiras, mostrou que 68% delas afirmam não compreender claramente as mudanças trazidas pela nova NR-1.

O levantamento também aponta que 62% ainda não têm indicadores formais para monitorar riscos psicossociais, e 58% só agem diante de afastamentos, denúncias ou ações judiciais.

Formulário vira conversa por voz

Parte do problema, segundo empresas do setor, está na baixa adesão dos colaboradores às avaliações tradicionais, que costumam ser extensas e escritas em linguagem técnica. Para tentar resolver esse gargalo, a Realms IP.TV, empresa de tecnologia educacional, desenvolveu o Realms NR-1, ferramenta que substitui formulários por uma entrevista conduzida por um avatar com inteligência artificial conversacional.

O colaborador responde às perguntas oralmente, pode esclarecer dúvidas diretamente com o avatar, revisar respostas anteriores e acompanhar a conversa em um chat com transcrição automática. A ferramenta funciona em smartphones, notebooks e computadores, e cada empresa pode personalizar a aparência do avatar de acordo com sua identidade de marca.

"Percebemos que muitos profissionais se sentem inseguros diante de questionários tradicionais. Nossa proposta foi criar uma experiência mais próxima, acolhedora e acessível, capaz de estimular a participação e melhorar a qualidade das informações coletadas", diz Eduardo Giraldez, fundador da Realms IP.TV.

A empresa foi fundada em 1998 e criou, em 2003, a primeira rede de IPTV do Brasil. Hoje atende mais de 5 milhões de alunos em mais de 10 mil escolas com soluções de transmissão de aulas, avaliação e gestão escolar.

Metodologia de saúde ocupacional entra no desenho da ferramenta

No desenvolvimento do avatar, a Realms IP.TV fez parceria com o Instituto IRP8, organização especializada em gestão de riscos psicossociais e saúde mental corporativa. A entrada de um parceiro do setor de saúde ocupacional busca dar respaldo técnico às perguntas e aos critérios de análise usados pela ferramenta.

"Mais do que atender às exigências da norma, as organizações precisam contar com processos que facilitem a participação dos colaboradores e gerem informações confiáveis para orientar ações preventivas", diz Marcos Rodrigues, diretor comercial do Instituto IRP8.

A pedagoga Paloma Garcia, coordenadora de projetos da Realms IP.TV, afirma que o formato em áudio também interfere na qualidade das respostas.

"Os formulários convencionais acabam se tornando cansativos ou difíceis de interpretar. O avatar cria uma experiência mais próxima e intuitiva, permitindo que o colaborador responda no seu próprio ritmo", diz Paloma.

O que a empresa faz com os dados coletados

Ao final das interações, a ferramenta gera relatórios automatizados e reúne os dados em um ambiente restrito a profissionais habilitados, com gráficos comparativos e históricos de evolução. A proposta é permitir que empresas acompanhem indicadores como assédio, sobrecarga de trabalho, falta de autonomia e reconhecimento profissional ao longo do tempo, e não apenas em uma fotografia isolada da avaliação.

O Realms NR-1 usa a mesma base tecnológica que a Realms IP.TV aplica há duas décadas no setor educacional, onde a empresa afirma executar mais de 98 milhões de tarefas por mês e corrigir mais de 1,5 milhão de redações mensais com apoio de IA, além de mais de 14 milhões de avaliações aplicadas. A companhia foi finalista do Bett Awards Global 2026, na categoria de inteligência artificial para ensino e avaliação, e do QS Reimagine Education Awards 2025.

Com a NR-1 ainda em fase de adaptação na maioria das empresas brasileiras, ferramentas assim tendem a se multiplicar. O desafio, no entanto, segue sendo o mesmo de qualquer política de saúde mental corporativa: não basta coletar dados, é preciso transformá-los em ação.