Novos desafios na saúde impulsionam ensino especializado

As transformações no setor de saúde, que combinam incorporação acelerada de inovações científicas e tecnológicas com a necessidade de equilíbrio de recursos financeiros e atenção às demandas cada vez mais exigentes dos pacientes, estão promovendo mudanças significativas na formação dos profissionais do setor.

Mais do que nunca, eles precisam ser altamente qualificados e multifuncionais, manterem-se atualizados com conhecimentos em permanente evolução e desenvolver habilidades socioemocionais para um melhor relacionamento com pacientes, familiares e equipes multidisciplinares.

Esse cenário impulsionou o segmento de pós-graduações, MBAs e atualizações que, atualmente, atrai milhares de interessados para cursos cada vez mais especializados, que combinam aprendizado técnico avançado com estímulo às soft skills e abordam áreas pouco exploradas até então.

Quais são os cursos oferecidos pelo Einstein?

No Ensino Einstein, por exemplo, o portfólio de especializações já tem 120 programas, nas áreas assistencial e de gestão, com temas diversificados que vão de medicina de urgência e emergência a nutrologia, em unidades espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e, em breve, Goiânia.

Nos últimos anos, a instituição tem registrado um crescimento médio anual de 20% nas especializações e, hoje, recebe aproximadamente 7 mil novos alunos por ano divididos em mais de 250 turmas simultâneas. Ao longo das últimas duas décadas, já formou mais de 50 mil profissionais que decidiram atualizar os conhecimentos após saírem da universidade.

Olga Farah, diretora da pós-graduação, destaca que a expansão do Ensino Einstein nesse segmento é resultado da estratégia da instituição em se alinhar com as demandas do mercado de trabalho e que, para ser ágil e assertivo nesse sentido, a relação com o Hospital Israelita Albert Einstein tem sido fundamental.

“O corpo docente e os coordenadores dos cursos são, em sua maioria, profissionais que atuam no Einstein e estão em contato diário com os desafios operacionais, assistenciais e de gestão da saúde. E eles trazem todo esse conhecimento para atualizar o nosso portfólio e os conteúdos dos programas”, explica Olga.

De acordo com a diretora, a estratégia de orientar o ensino a partir da prática do melhor hospital da América Latina é uma fórmula que está funcionando bem. “Cerca de 95% de nossos alunos afirmam que os cursos de pós-graduação contribuíram para a conquista de seus objetivos profissionais”, afirma.

Outro sinal da nova dinâmica do ensino em saúde é a evolução das soluções corporativas, desenvolvidas exclusivamente para atender às necessidades específicas de cada cliente. “A customização pode ser feita tanto no conteúdo quanto no formato, com a opção de programas totalmente online, por exemplo. Aliás, a procura por produtos EAD, híbrido e flexíveis só tem crescido e se popularizado desde a pandemia”, finaliza Olga.