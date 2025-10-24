Carreira

Novas oportunidades: supercomputador de IA coloca Brasil no top 5 global

Com investimento de R$ 23 bilhões, infraestrutura de alto desempenho promete acelerar a formação de talentos em inteligência artificial, atrair startups deep tech e criar um novo ecossistema de negócios voltado à inovação soberana

Supercomputador — Foto: Giaccomo Voccio/g1

Giulia Romano
Redatora

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16h20.

Com previsão de lançamento em 2026, o novo supercomputador do Programa Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) deve posicionar o Brasil entre os cinco países com maior poder computacional do mundo. O projeto prevê uma máquina com 5 mil GPUs, arquitetura aberta RISC-V e capacidade superior a 500 petaflops — performance suficiente para competir com gigantes como EUA, China, Japão e Alemanha.

A máquina será instalada no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), no Rio de Janeiro, e representa muito mais do que um feito tecnológico: trata-se de um marco na soberania digital do país e, principalmente, da abertura de uma nova fronteira de oportunidades profissionais e de negócios.

Startups brasileiras ganham novo impulso

A infraestrutura também cria oportunidades para empresas que desejam desenvolver soluções baseadas em IA treinadas com dados locais, respeitando regulamentações nacionais e refletindo a realidade do mercado brasileiro.

Isso pode acelerar projetos em setores como agronegócio, saúde, finanças e energia — onde algoritmos precisam de alto poder de processamento para gerar valor real de negócio.

Além disso, o supercomputador será um divisor de águas para a indústria de software e para consultorias especializadas em transformação digital. Com poder computacional nacional disponível, torna-se viável executar treinamentos complexos de IA sem a necessidade de recorrer a plataformas internacionais — reduzindo custos, ampliando a segurança de dados e fomentando o ecossistema tecnológico local.

Profissionais que dominam IA terão papeis estratégicos nas empresas

O cenário é promissor, mas exige preparo. O domínio da inteligência artificial aplicada aos negócios deixará de ser um diferencial competitivo para se tornar uma habilidade essencial — sobretudo para executivos, gestores de produto, estrategistas e líderes de inovação.

Entender como funcionam os modelos, como aplicar IA generativa, como interpretar dados e como usar essas ferramentas para gerar vantagem estratégica será o novo alicerce da tomada de decisão.

