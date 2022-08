Nova tecnologia faz profissionais dobrarem os seus salários sem precisarem mudar de emprego; entenda

Não se envolver em novos projetos, não receber uma boa promoção ou aumento há muitos anos e, frequentemente, se sentir entediado no trabalho são sinais comuns de estagnação na carreira.

No entanto, os motivos da estagnação, que antes eram relacionados à acomodação ou à falta de oportunidade, agora estão relacionados a uma nova tendência de mercado: o rápido desenvolvimento das tecnologias.

Hoje, um profissional que não acompanha as tendências tecnológicas não somente fica para trás em relação a outros profissionais, mas também perde a oportunidade de alavancar a sua carreira e, é claro, ganhar muito mais com isso.

A nova tendência tecnológica do mercado de trabalho

Você deve lembrar que em 1990 a tendência tecnológica foi a internet. Na época, os profissionais que souberam dominá-la, os “experts em internet”, se tornaram os donos das maiores empresas de tecnologia do mundo (como Microsoft, Apple e Google).

Hoje, um movimento muito similar está começando, desta vez, com outra tecnologia ainda mais promissora que a internet: o metaverso. Segundo relatório da McKinsey, o metaverso pode alcançar o valor de US$ 5 trilhões até 2030 - só pra você ter uma ideia, esse valor é o PIB do Japão, da Alemanha e do Reino Unido juntos.

As mudanças que ocorrerão no mercado de trabalho a partir do metaverso serão tão significativas que, para aproveitar a tecnologia, você não precisa ser formado ou especializado em tecnologia, nem mesmo precisa mudar de carreira. Você pode se beneficiar do Metaverso aí mesmo no seu trabalho atual e começar, inclusive, a ganhar mais com isso.

Mas, afinal, o que é o Metaverso?

Ao longo dos anos, a internet passou por dois grandes momentos. O primeiro deles foi a WEB 1.0, nos anos 90, em que a internet era composta por páginas estáticas com artigos que você poderia apenas ler. O segundo, que vivemos desde os anos 2000, foi a WEB 2.0, em que você poderia ler, mas também escrever conteúdo, compartilhar suas ideias e fotos em um blog ou em redes sociais.

Pense no metaverso como a internet: um ambiente em que você pode escrever conteúdo, acessar conteúdo, mandar mensagens para os seus amigos, assinar contratos e construir negócios, mas tudo isso em um espaço virtual compartilhado hiper-realista, imersivo e interativo.

Na prática, em vez de ficar olhando para uma tela - como você está fazendo agora -, em um metaverso você poderá estar por dentro de todas as suas experiências de forma 100% online e imersiva.

E assim como aconteceu com a internet, o Metaverso vai estar presente em praticamente tudo que você conhece desde agora. Para e pense: para quais atividades da sua vida você não usa a internet? Garanto que poucas.

Assim como passamos pela WEB 1.0 e pela WEB 2.0, o metaverso fará parte da WEB 3.0, uma evolução natural da internet que já conhecemos e já usamos para praticamente tudo em nossas vidas.

Por que o Metaverso é uma grande oportunidade profissional?

Apesar de as estimativas de valor econômico do metaverso serem para 2030, hoje, em 2022, já existem empresas bilionárias e muitos profissionais lucrando alto com o desenvolvimento desse universo digital. Sim, essa tecnologia já é uma realidade lucrativa.

Só no Brasil, existem mais de 130 empresas que já estão trabalhando exclusivamente nessa nova fronteira da internet e que estão, constantemente, em busca de profissionais capacitados.

No entanto, o maior motivo pelo qual o metaverso será a sua próxima grande oportunidade é mais simples do que isso: as pessoas passam cada vez mais tempo online. Segundo projeções de pesquisas, os brasileiros passarão mais de 50% do tempo de suas vidas conectados à internet.

E para aproveitar essa onda não é preciso esperar até 2030. Entender mais sobre essa nova tecnologia e aprender a utilizar suas ferramentas será essencial daqui pra frente, além de ser um diferencial muito importante para você se destacar no mercado e se tornar um profissional muito mais valorizado, seja ela qual for a sua carreira.

Estamos no melhor momento para entrar no Metaverso

Conforme a tecnologia avança, diversas novas profissões, competências e capacitações surgem para acompanhá-la. O com o metaverso não é diferente.

A grande vantagem é que ele está apenas começando. Ou seja, quem tomar a frente e se tornar um “expert em metaverso”, assim como Bill Gates e Steve Jobs se tornaram “experts em internet”, poderá mudar de vez o rumo da sua vida profissional nos próximos anos.

Em outras palavras, quem se preparar agora estará pronto para surfar a onda do metaverso quando a tecnologia se tornar realidade para toda a população.

