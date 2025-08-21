Carreira

Nova e bem paga: essa profissão está se popularizando no mercado com salários de até R$ 18 mil

Profissionais que aprendem a formular comandos estratégicos para a IA estão valorizados e mudando a rotina de trabalho

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16h18.

Uma competência do mercado de trabalho atual já está transformando carreiras e movimentando salários que chegam a R$ 18 mil mensais. 

Trata-se da engenharia de prompt, técnica que consiste em formular comandos estratégicos para extrair o melhor de ferramentas de Inteligência Artificial como o ChatGPT e o Perplexity.

A lógica por trás da engenharia de prompt

A prática não deve ser encarada como uma profissão isolada, mas como um novo modo de pensar o trabalho. A ideia é saber pedir bem. 

Bons prompts exigem clareza de intenção, compreensão de contexto e a capacidade de traduzir uma necessidade em instruções objetivas e eficazes. Essa competência, antes restrita a especialistas em tecnologia, agora se tornou útil para profissionais de qualquer área.

IA como diferencial competitivo

Se antes a discussão girava em torno de uma possível substituição da força de trabalho pela Inteligência Artificial, agora a disputa parece ser entre profissionais que sabem usar a IA com eficiência e aqueles que ainda não aprenderam. A engenharia de prompt surge como a fronteira entre os dois mundos.

Dominar essa habilidade é mais do que uma tendência tecnológica, é um diferencial competitivo. Seja no direito, na publicidade, na saúde ou nas finanças, quem aprende a conversar com a IA não apenas otimiza o trabalho, mas também acelera sua própria trajetória profissional.

