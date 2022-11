Nova carreira permite que qualquer profissional ingresse no lucrativo mercado da tecnologia; entenda

Com a chegada de novas tecnologias, como o 5G e o metaverso, a demanda por profissionais de todas as áreas no mercado de tecnologia só cresce, desde programação, até desenvolvimento e gerenciamento. E os salários acompanham esta tendência.

Considerado o setor com o salário médio mais elevado do país, profissionais que se dedicam ao mercado de tecnologia já ganham 5x a média nacional e podem alcançar remunerações de cerca de R$60.000 trabalhando para empresas internacionais.

E conforme a demanda cresce, profissionais de outras áreas também passam a ter a oportunidade de ingressar no lucrativo mercado da tecnologia. Administradores, psicólogos, advogados, publicitários e professores são exemplos de profissionais que já encontram, hoje, vagas abertas cujos requisitos não envolvem conhecimento aprofundado e técnico em tecnologia.

Entre as oportunidades que mais se destacam, aquela que reúne altos salários, boas oportunidades, pouca exigência de experiência prévia e se configura como a melhor opção para ingressar no mercado de tecnologia é a de Digital Manager, ou gerente de projetos digitais.

O que faz um Gerente de Projetos Digitais (Digital Manager)?

Em um nível mais básico, os gerentes de projeto têm a tarefa de garantir que os projetos sejam concluídos no prazo e dentro do orçamento (e cumpram os objetivos originais do projeto).

Apesar de simples, essa descrição esconde tarefas complexas, como: negociar e mediar frequentemente as partes interessadas no projeto, liderar as equipes envolvidas, organizar o cronograma de entregas, garantir que não haja gargalos na realização das tarefas e mais.

No setor de tecnologia, o Gerente de Projetos Digitais tem sido um peça fundamental para que a produtividade das equipes de desenvolvimento seja elevada à máxima potência e para que profissionais muito técnicos não “percam tempo” com tarefas comportamentais e organizacionais ao longo do dia.

Oportunidades no mercado de trabalho

Por ser um profissional estratégico, o Gerente de Projetos ganha cada vez mais destaque dentro das organizações. Com salário que vão dos R$5.000 até a casa dos R$60.000, é raro que um profissional qualificado fique muito tempo sem emprego.

A demanda é tão alta que, mesmo aqueles profissionais que já estão empregados são procurados constantemente por recrutadores. Segundo levantamento realizado pela PM3, 43,7% dos profissionais da área de Produto e Projetos afirmaram ter participado de uma a três entrevistas de emprego recentemente, enquanto 18,7% disseram ter ido de quatro a seis.

Como consequência, os salários iniciais desta carreira são parecidos com estes:

Quanto ganha um Digital Manager?

No Brasil, Segundo o Banco Nacional de Empregos (BNE), um Diretor de Projetos recebe, em média, R$ 17.517,86, enquanto um Gerente de Projetos Digitais (O Digital Manager) recebe, em média, R$ 14.471,92, ocupando o 3º e 5º lugares no ranking dos 7 cargos com as maiores médias salariais na área de TI.

No entanto, por ser um mercado altamente globalizado, os profissionais brasileiros frequentemente encontram oportunidades fora do país, como nos Estados Unidos e na Europa.

Quando analisamos os salários nos Estados Unidos, os dados da PayScale mostram que os gerentes de projeto especializados em tecnologia podem ganhar quase US$ 90.000 (R$40.500 /mês) por ano em média, com uma faixa que chega a US$ 129.000 (R$58.050 /mês) anualmente.

E mesmo nas plataformas em que a média salarial é mais baixa, o valor segue atraente para profissionais brasileiros. O Emsi Burning Glass, por exemplo, coloca o salário médio geral para gerentes de projeto um pouco mais baixo, em $ 77.584 por ano, o que representa mais de R$34.000 ao mês.

Nesses casos, a diferença entre um salário de 5 dígitos e um de 6 dígitos é a educação, a experiência e o domínio de certas habilidades - especialmente se essas habilidades forem altamente especializadas, como machine learning, metaverso e inteligência artificial (IA).

Quais habilidades um Digital Manager de sucesso deve ter?

Antes de mais nada, um bom gerente de projeto deve entender os detalhes do projeto por dentro e por fora. No contexto da indústria de tecnologia, isso geralmente significa um amplo conhecimento da tecnologia que alimenta os produtos e serviços de uma organização.

Depois disso, há o aspecto humano: os melhores gerentes de projeto são aqueles com excelentes “soft skills”, como comunicação e empatia, por exemplo.

Em resumo, um bom gerente de projetos deve ter estas 5 habilidades fundamentais:

Comunicação: saber comunicar a todos o que está acontecendo e os prazos estabelecidos para cada projeto, além de fazer reuniões frequentes para garantir que todos estejam na mesma página;

Organização: Ser organizado é o pilar fundamental desta profissão;

Gerenciamento de tempo: manter todos trabalhando nas mesmas escalas de tempo e garantir que os projetos sejam entregues sempre no prazo;

Resolução de problemas: saber pensar rápido e ter ações voltadas 100% para resolver problemas de forma rápida e prática;

Liderança: orientar e liderar as pessoas envolvidas durante a jornada do projeto, engajando a equipe e garantindo sua produtividade.

Como dar o primeiro passo para se tornar um Gerente de Projetos?

Apesar das habilidades técnicas ajudarem o Gerente de Projetos a fazer boas perguntas, entender os impactos dos riscos técnicos e lidar com as mais diversas situações que podem surgir na rotina de uma equipe de tecnologia, elas não são um requisito obrigatório para as vagas.

“Alguns dos maiores gerentes de projeto que já vi são formados em inglês, artes, ciências ou artes culinárias. O que mais importa é o tipo de personalidade. Eu tenho um diploma de ciência da computação, mas ainda se trata de caráter no final. É uma mistura de ser naturalmente organizado, criativo, proativo, bom com as pessoas e focado. Esse tipo de pessoa pode ser encontrado com todos os tipos de educação em seus currículos.”, comenta Tomas Pozniak, líder da equipe de gerenciamento de projetos da The Software House.

Para aqueles que querem as melhores oportunidades e destaque no mercado de trabalho, a qualificação constante ainda é o melhor caminho.

Dê o 1º passo com 4 aulas gratuitas do MBA em Digital Manager do IbmecDe olho na crescente relevância dos produtos digitais e tecnologias no mundo corporativo (e na enorme oportunidade que isso representa para empresas e profissionais), a EXAME Academy e o Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país, desenvolveram o Master em Digital Manager.

Em nível de pós-graduação, o curso conta com um grupo docente de peso (composto por profissionais de mercado) e mais de 90 horas de atividades práticas. Saiba mais aqui.

Para que os interessados possam conhecer o conteúdo antes de comprá-lo, as quatro primeiras aulas da formação serão disponibilizadas de maneira 100% gratuita a partir do dia 14 de novembro. O conteúdo será entregue de forma online, e todos que participarem terão direito a um certificado de participação – independentemente de decidirem, ou não, fazer o curso completo.

