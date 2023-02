Nos escritórios de advocacia, fim do home office provoca demissões de advogados juniores

O mundo do trabalho vive um cabo de guerra. De um lado, empresas tentam a todo custo trazer os funcionários de volta ao escritório. Do outro, profissionais acostumados com a flexibilidade conquistada chegam a pedir demissão para não abandonar o home office.

E se engana quem acredita que o movimento está restrito apenas aos profissionais de tecnologia — mesmo em setores tradicionais como o direito o retorno ao presencial tem gerado um aumento na rotatividade.

De acordo com um estudo realizado pela a Bold HRO, consultoria especializada na área jurídica, 60% das vagas juniores têm apresentado turnover acima da média.

O levantamento, que ouviu diretores e sócios de 31 escritórios de advocacia do país entre os meses de agosto e setembro de 2022, também apontou que 30% dos respondentes estão com dificuldade em atrair profissionais que queiram trabalhar presencialmente.

Os maiores motivos para o turnover, na visão dos executivos, são:

O mercado competitivo gerando aumento das ofertas (40%);

Falta de identificação com cultura do escritório (16%);

Desejo de melhores salários e benefícios (10%).

Para Maria Eduarda Silveira, sócia-fundadora da Bold HRO, os escritórios de direito já estão percebendo o desafio e profissionalizando a área de gestão de pessoas, mas ainda falta inovação.

"Crescer como negócio significa ter times completos, de alta performance e comprometidos com o todo. Para isso, precisamos olhar para o pilar de pessoas com muita responsabilidade e uma bela pitada de criatividade para inovar, mesmo dentro de ambientes tradicionais”, diz a especialista.

Maioria dos escritórios adotou modelo híbrido de trabalho

A pesquisa identificou que 97% dos respondentes afirmaram que o modelo de trabalho prioritário nos escritórios jurídicos tem sido o híbrido.

Apenas 3% dos escritórios jurídicos têm trabalhado no formato 100% remoto. Porém, o setor administrativo permanece, em sua maioria (54%), no formato presencial.

Mesmo com a baixa adesão ao home office, os escritórios que adotaram o modelo remoto estão contratando profissionais de outras cidades e querem continuar se beneficiando da descentralização da mão de obra: 45% afirmaram que pretendem continuar contratando pessoas de outros estados.

O movimento é especialmente importante porque pode representar um diferencial competitivo para essas empresas. A pesquisa também mostrou que 60% de todos os respondentes afirmam que encontrar profissionais com os requisitos necessários e na velocidade que o mercado pede tem sido bastante desafiador.

Trabalhar à distância é algo novo para muitos advogados

Do total de entrevistados, 64% afirmaram que, antes da pandemia, nunca tinham vivido a experiência de trabalhar remotamente.

Quando questionados sobre os principais desafios do trabalho remoto, 77% dos entrevistados indicaram a falta de contato social. Na lista desses desafios também se destacaram a falta de engajamento dos colaboradores (citado por 41% dos respondentes); e a dificuldade de uma comunicação alinhada entre os times (36%).

Apesar dos desafios enfrentados no trabalho remoto, 87% dos entrevistados perceberam que há diversos aspectos positivos no modelo de trabalho remoto, incluindo o notável e considerável avanço tecnológico entre os anos de 2020 e 2022.

