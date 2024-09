No Reino Unido, uma dificuldade: atrair trabalhadores qualificados do exterior

Trabalhadores estrangeiros com altos salários estão evitando o Reino Unido e preferindo ir para países como França e Holanda, apesar dos esforços do governo para atrair migrantes qualificados e impulsionar o crescimento econômico.

De todos os cliques de trabalhadores estrangeiros em anúncios de empregos britânicos, apenas um quinto foi em empregos de altos salários, de acordo com dados do site de busca de empregos Indeed, ao longo dos primeiros seis meses do ano. Somente a Espanha teve uma proporção menor entre as 10 economias avançadas analisadas.

Muitos estrangeiros têm um grande desejo de trabalhar no Reino Unido, mas não são o tipo de trabalhadores que o governo deseja. Os empregos mais mal remunerados atraíram 40% dos cliques do exterior, lançando dúvidas sobre as políticas dos conservadores para desencorajar a migração de baixa qualificação.

O nível relativamente baixo de interesse por parte de estrangeiros mais qualificados representa um desafio para a ambição do novo governo trabalhista de consolidar o Reino Unido no topo da liga de crescimento do G7.

Migração é questão prioritária para eleitores

A migração é uma questão prioritária para os eleitores, e o primeiro-ministro Keir Starmer prometeu reduzir a necessidade de mão de obra estrangeira melhorando a formação dos trabalhadores britânicos. Mas, com alguns dos setores mais produtivos, como TI e engenharia, continuando a sofrer com a falta de pessoal, o Partido Trabalhista continua buscando trazer talentos do exterior.

"Embora tenha havido um aumento no interesse estrangeiro por cargos no Reino Unido, o país fica atrás de outras nações ocidentais na atração de trabalhadores altamente qualificados, o que está em desacordo com a atual política de imigração do governo", disse Pawel Adrjan, diretor de pesquisa econômica para EMEA e APAC no Indeed.

A França e os Países Baixos atraíram a maior proporção de trabalhadores de alta qualificação, com mais de um em cada três cliques de estrangeiros indo para os empregos mais bem pagos, segundo o relatório do Indeed.

O endurecimento das regras de imigração desde a separação da União Europeia em 2021 pode ter tornado o Reino Unido menos atraente para migrantes altamente qualificados, mas não impediu o interesse geral dos trabalhadores estrangeiros. O interesse por empregos no Reino Unido no Indeed está 54% acima dos níveis observados antes do Brexit e da pandemia, com três vezes mais permissões de trabalho emitidas do que em 2019.

A preparação de alimentos e o varejo estavam entre os setores que apresentaram o maior crescimento em buscas do exterior. Os empregos no Reino Unido no Indeed foram particularmente populares entre trabalhadores de países como Índia, Paquistão, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos.

Mas a Grã-Bretanha pode estar perdendo seu apelo para os próprios trabalhadores domésticos. A maioria dos funcionários do Reino Unido disse que seu estilo de vida melhoraria caso se mudassem para outro país, enquanto metade disse que trabalhar no exterior aumentaria suas rendas e ofereceria mais oportunidades de carreira.

Economias menores tendem a ser mais atraentes para trabalhadores estrangeiros do que grandes países, segundo o Indeed. Luxemburgo é um destino de destaque, graças a um ambiente multilíngue, oportunidades de emprego no setor financeiro e um grande número de trabalhadores transfronteiriços.

"À medida que as fronteiras se tornam menos relevantes para os trabalhadores, empresas e estados devem oferecer não apenas salários competitivos, mas também condições de vida atraentes, sistemas de saúde e educação de alto desempenho e estabilidade política e econômica”, disse Adrjan. “As políticas de imigração devem estar alinhadas com esses esforços."