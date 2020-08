No Facebook, funcionários devem ficar em home office por mais um ano

Depois de o Google anunciar a ampliação do trabalho remoto até meados de 2021, o Facebook divulgou sua adesão à medida. Pelo menos até julho do ano que vem, funcionários da rede social deverão trabalhar de casa.

O anúncio ocorre, é claro, no contexto da pandemia do novo coronavírus, que segue infectando pessoas principalmente na Índia, no Brasil, nos EUA e no México, exigindo a manutenção dos protocolos de higiene e segurança.

“Com base nas orientações de especialistas de saúde e do governo, e nas decisões oriundas de nossas discussões internas, vamos autorizar os funcionários a continuar trabalhando de casa voluntariamente até julho de 2021”, disse um porta-voz da rede social à agência Reuters.

O trabalho remoto foi implementado na empresa globalmente em março, quando a pandemia se intensificou nas Américas. Antes da ampliação, a medida permitia o home office até dezembro de 2020.

A companhia também afirmou que deve pagar mil dólares adicionais aos funcionários para que possam suprir seus gastos com o home office.

O trabalho remoto e seus perrengues

Trabalhar em casa pode ser bom por diversas razões, mas nem sempre é fácil. Algumas dificuldades do home office foram abordadas no primeiro episódio do Carreiras by exame., nosso recém-lançado podcast. Ouça: