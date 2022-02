Next abre 200 vagas de emprego com home office e modelo híbrido

O banco digital Next começou 2022 com 10 milhões de clientes e mil funcionários -- mas ainda espera crescer mais e anunciou a abertura de mais de 200 vagas de emprego.

As oportunidades são para profissionais de todos os níveis, de júnior até sênior, e a maior parte delas será para as áreas de tecnologia e produto.

A empresa, que faz parte do grupo Bradesco, também tem posições voltadas para pessoas com deficiência e para outras áreas, como Analytics, Marketing, CRM e Relações Humanas.

Flavia Vergili, head de Relações Humanas do next, afirma que a empresa busca por pessoas com capacidade de trabalho em equipe e de se relacionar com os mais diversos tipos de pessoas.

“As vagas representam grande oportunidade de desenvolvimento profissional para quem busca trabalhar em uma empresa inovadora e digital”, afirma.

Toda a empresa está trabalhando em home office e há previsão para migração para o modelo híbrido em março. O banco tem escritório em São Paulo (SP), sua sede, e em Curitiba (PR).

Todo o processo de seleção será online e é possível se candidatar pelo site.

