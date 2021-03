“Netflix” dos concursos lança maior acervo de audiobooks da América Latina

Imagine o desafio de transformar em áudio o conteúdo de 28.000 livros que, juntos, somam 2 milhões de páginas, em um tempo recorde de dois meses. Pois foi isso o que fez o Gran Cursos Online para promover a inclusão de deficientes visuais à sua plataforma, que tem como missão preparar alunos para concursos públicos ou exames como o da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Recorremos à tecnologia para democratizar o ensino e promover a inclusão social de mais de 6,5 milhões de brasileiros cegos ou com baixa visão. Agora, essas pessoas poderão ter acesso gratuito à nossa plataforma”, diz Gabriel Granjeiro, CEO e sócio-fundador do Gran Cursos Online ao lado do empresário Rodrigo Calado.

Falas realistas

Para conseguir transformar textos em áudios sem um efeito robotizado, a EdTech firmou uma parceria com a Amazon Web Services (AWS). “Utilizamos um serviço de conversão de texto em fala, que usa tecnologias avançadas de inteligência artificial, para sintetizar falas humanas e deixá-las com uma aparência natural”, explica Calado, cofundador e CTO da empresa.

Apesar de automatizado, o trabalho exigiu a participação de mais de 40 profissionais do Gran Cursos Online — entre eles cientistas de dados, revisores e desenvolvedores — dedicados ao aprimoramento dos áudios. “Nossos especialistas em Língua Portuguesa ouviram mais de 700 horas de áudio, identificaram erros e reportaram aos nossos desenvolvedores. Foi aí que realizamos um trabalho de customização léxica e controle de aspectos da fala como pronúncia, volume, tom e velocidade”, revela Calado.

O esforço também foi fundamental para dividir os áudios em capítulos e, assim, facilitar o acesso ao conteúdo. O resultado foi a extração de mais de 4 trilhões de caracteres. “Temos hoje o maior acervo de livros digitais em formato de áudio do país. São mais de 28.800 obras distribuídas em 86.000 horas de conteúdo convertido em voz natural”, diz Granjeiro.

Uso inteligente do tempo

James da Conceição, aluno do Gran Cursos Online: deficiente visual, ele conta com a ajuda dos audiobooks para estudar James da Conceição, aluno do Gran Cursos Online: deficiente visual, ele conta com a ajuda dos audiobooks para estudar

Desde seu lançamento, em janeiro deste ano, os audiobooks já foram instalados em mais de 30.000 dispositivos móveis (iOS e Android). É o caso de Lino dos Santos Moraes Junior, de 31 anos, de Salvador. Policial militar, possui assinatura ilimitada do Gran Cursos Online e estuda para ingressar na Polícia Civil do Distrito Federal. "A ferramenta me auxilia muito no dia a dia. Estudo, em média, de 4 a 6 horas diárias por meio dos audiobooks enquanto faço outras tarefas em casa. É um aplicativo muito fácil e a experiência é muito valiosa porque consigo ampliar meu tempo de estudo", avalia.

Entre os alunos estão tanto pessoas sem deficiência, mas que encontraram nos audiobooks a comodidade de estudar enquanto realizam outras atividades, como pessoas de fato com baixa visão, como é o caso do auxiliar administrativo James da Conceição, de 40 anos. “O aplicativo é uma grande ferramenta para quem, como eu, tem dificuldades para enxergar. É muito valiosa a possibilidade de estudar como se estivesse em uma sala de aula. A voz humana, com certeza, é um grande diferencial”, diz o estudante, que indicou o instrumento aos amigos com deficiência.

Ensino online e comandos de voz

Com mais de 205.000 alunos ativos e um olhar atento para duas grandes tendências — as tecnologias por voz, que devem movimentar 40 bilhões de dólares no mundo até 2022, e o ensino à distância —, o Gran Cursos Online vem se consolidando como uma das edtechs mais inovadoras do país.

Prova disso é que mesmo em um ano difícil para companhias de todos os setores, a empresa viu seu faturamento crescer 56% em 2020 em relação ao ano anterior. “A pandemia fez com que muitos alunos que antes frequentavam cursos preparatórios presenciais passassem a considerar o ensino online”, afirma Granjeiro. “Acreditamos que essa tendência veio para ficar.”

