Na Next Shipping, bônus de até 18 salários ou viagem internacional

A companhia catarinense investe 80% do orçamento em pessoas e já vê resultado, como diminuição do turnover e funcionários engajados

Evandro Turatto, Bruno Meurer e Airton Pimentel, sócios da Nest Shipping: “As pessoas precisam se sentir reconhecidas. Quando você aposta em bônus e prêmios bem estruturados, não só bate as metas, como conquista engajamento e pertencimento” (Divulgação/Divulgação)

Layane Serrano
Repórter

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 19h30.

Fundada em 2017 em Itajaí (SC), a Next Shipping se consolidou no comércio exterior atendendo clientes como Coca-Cola e Tramontina. O que diferencia a companhia, porém, não está nos contêineres que movimenta, mas na cultura.

“Enquanto outras empresas elegem produto ou preço como prioridades, nós invertemos a lógica e focamos em gestão de pessoas para crescer no mercado”, afirma Evandro Turatto, fundador e diretor executivo.

Bônus agressivo ou viagem internacional com tudo pago?

Entre os programas que mais chamam a atenção está o bônus agressivo baseado em metas. O funcionário começa com os 13 salários tradicionais, mas pode conquistar até cinco adicionais, totalizando 18 ao ano.

"Na prática, um funcionário que ganha 10 mil reais pode receber até 50 mil reais extras no fim da campanha", diz o executivo.

O pacote de benefícios, no entanto, não se limita ao dinheiro. A Next intercala a cada dois anos bônus financeiros com experiências, como viagens internacionais. Teve um ano em que os funcionários já tiveram a chance de assistir a uma corrida da Fórmula 1 na Itália com tudo pago.

“Nós equilibramos recompensas financeiras e emocionais. O segredo não é dar tudo sempre, mas gerir expectativas e entregar no momento certo”, diz Turatto.

O home office que está atraindo talentos de outros estados

Com cerca de 200 funcionários, dos quais 33% atuam em home office espalhados pelo Brasil, a Next segue expandindo. O modelo híbrido e remoto, segundo Turatto, é um dos pontos de conexão com as novas gerações.

“A meta da companhia é chegar a um equilíbrio de 50% da equipe remota e 50% na matriz, para termos mais talentos de outros estados”, afirma o sócio.

Com 80% do orçamento anual da empresa voltado a programas de RH, cultura, treinamentos e benefícios, a Next vê a taxa de turnover baixando – hoje está cerca de 12% ao ano, considerada a menor do setor, segundo o executivo, que acredita que o segredo para uma empresa crescer hoje está em usar o RH como pilar estratégico.

“As pessoas precisam se sentir reconhecidas. Quando você aposta em bônus e prêmios bem estruturados, não só bate as metas, como conquista engajamento e pertencimento. Esse é o diferencial competitivo que nenhuma tecnologia substitui.”

Com esses benefícios, a Next Shipping foi destaque no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, entre as três empresas na categoria de 100 a 300 funcionários.

