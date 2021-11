Neon abre vagas para profissionais de qualquer lugar no mundo

A fintech Neon está com 90 vagas abertas para diversas áreas no modelo anywhere office. Profissionais de qualquer lugar do Brasil e do mundo podem se candidatar.

Segundo Roberta Valezio, gerente de engajamento e experiência da Neon, os candidatos precisam se identificar com o propósito da empresa: diminuir desigualdades sociais mostrando caminhos financeiros mais justos.

“Se você se identifica com essa missão, valoriza a diversidade e a inovação, te convidamos a nos conhecer e fazer sua inscrição", diz,

Para acompanhar o modelo remoto de trabalho, a empresa oferece benefícios flexíveis para o funcionário usar no plano de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche ou babá, vale-refeição ou alimentação, verba para cursos e treinamentos, TotalPass, vale-transporte ou estacionamento.

A fintech ainda lançou um programa de apoio psicológico, aberto para familiares também, chamado Alô Cafuné, que dá assistência 24 horas por telefone.

As oportunidades são para áreas como tecnologia, jurídico, marketing e crédito. Confira as vagas pelo site.

