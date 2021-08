Neon abre vagas para curso gratuito de tecnologia para refugiados

A fintech Neon abriu nesta semana as inscrições para um curso gratuito de tecnologia realizado em parceria com as escolas Toti Diversidade e Resilia e que acontecerá no mês de setembro.

O programa é voltado para pessoas refugiadas ou em condição de vulnerabilidade social, com renda familiar de até quatro salários mínimos. Ao longo de quatro meses, os participantes irão desenvolver habilidades generalistas a partir do aprendizado de conceitos básicos em tecnologia. Segundo a empresa, a intenção é formar profissionais capazes de seguir qualquer carreira dentro da área.

Na primeira etapa do programa, os alunos terão aulas três a quatro vezes por semana, sempre no período noturno. Os temas tratados incluem programação, redes, banco de dados, arquitetura, segurança e qualidade.

Já na segunda fase, os participantes vão desenvolver, em parceria com a equipe do Neon, projetos práticos capazes de solucionar desafios relacionados ao dia a dia da empresa.

Além de receberem aulas ministradas pelos professores das duas escolas, os alunos também têm a chance de, ao final do processo, serem contratados pelo banco digital. A seleção vai acontecer a partir da avaliação dos projetos finais de cada aluno por uma banca avaliadora composta por especialistas da fintech.

Segundo Roberta Valezio, gerente de engajamento e experiência da Neon, o propósito é usar a influência do banco para diminuir a desigualdade social a partir da formação técnica de grupos subrepresentados na área de tecnologia. “Acreditamos que todos merecem um futuro brilhante”, diz.

"Por meio do Acelera, nosso programa de talentos, queremos viabilizar o acesso de pessoas subrepresentadas na tecnologia à formação profissional de qualidade, gerando inclusão e transformação social em todo ecossistema".

As inscrições vão até 27 de agosto pelo site.

