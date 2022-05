NEO abre 271 vagas de emprego em todo Brasil; saiba se inscrever

A NEO, empresa especializada em tecnologia e na criação de produtos digitais, anuncia que está com 271 vagas de emprego abertas. As posições são para atuar no time de contact center nas cidades de Mogi das Cruzes (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Jaboatão dos Guararepes (PE) e Salvador (BA).

A empresa afirma que possui apenas dois requisitos para a vaga: ter idade mínima de 18 anos e possuir conhecimentos em informática básica (digitação e preenchimento de dados no sistema, por exemplo).

Após a contratação, a empresa oferece como benefícios vale alimentação ou refeição, convênio médico e odontológico, vale transporte e auxílio creche/babá.

E, para auxiliar no desenvolvimento profissional de seus colaboradores, a empresa possui parcerias de estudos com diversas faculdades e cursos de inglês, também oferecendo estes benefícios aos seus colaboradores.

Segundo a diretora de desenvolvimento humano e organizacional da empresa, Ana Alice Limongi, a NEO segue a estratégia de recrutamento de pessoas de todas as idades para posições dentro da companhia.

"O aumento constante das equipes demonstra nosso compromisso com o propósito de transformação digital, sempre priorizando a busca pela excelência em nossos serviços”, argumenta.

A NEO não informou a faixa salarial das vagas.

Como se inscrever

Os interessados em trabalhar na NEO podem realizar a inscrição através do site da empresa na plataforma Kenoby.

