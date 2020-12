Nenhum líder pode liderar sem estar saudável, diz guru da saúde mental

Foi na véspera do aniversário de 13 anos de sua filha que Geoff McDonald, co-fundador da ONG Minds at Work e ex-Unilever, teve um despertar desagradável: ele acordou no meio da noite sem conseguir respirar, com o coração disparado e com a cama molhada de suor.

Na hora, ele acreditou que estava tendo um infarto. Depois, descobriu que experimentara um ataque de pânico. “Não sabia o que era, nunca tive uma conversa sobre ataques de pânico e isso não fazia parte do meu vocabulário”, conta ele na abertura do Summit de Saúde Mental nas organizações, evento realizado pela Exame com a Cia de Talentos, a Get Ahead e o Hospital Albert Einstein.

Em conversa com Pedro Thompson, CEO da Exame, ele falou sobre esse primeiro episódio que o levou a um diagnóstico de depressão causada por ansiedade. E também contou sobre a decisão que salvou sua vida: iniciar uma conversa sobre sua saúde com amigos, familiares e colegas de trabalho.

A mistura de conversas francas e apoio de quem também passou por dificuldade com a medicação e terapia o ajudaram a se recuperar aos poucos. No entanto, em 2012, a notícia de que um amigo havia cometido suicídio trouxe um novo alerta para ele.

“Eu me perguntei por que ele não falou comigo. Depois, cheguei a uma simples conclusão: o estigma havia matado meu amigo. E isso não é justo”, fala ele.

Vendo a diferença entre sua jornada e do amigo, McDonald encontrou um novo propósito: criar ambientes de trabalho mais tolerante e seguros. Hoje, ele é conhecido como um dos principais especialistas e entusiastas em saúde mental no mundo. Sua organização tem 2 mil membros dedicados a apoiar as organizações a apoiarem seus funcionários a resolver problemas de saúde mental.

E ele conta no evento que existem três coisas simples que todos podem fazer para acabar com o estigma em torno de problemas comuns de saúde mental:

1 – Pensar e refletir sobre nossa própria relação com a saúde mental

O que você pensa sobre pessoas com depressão ou ansiedade? Você realmente sabe o que essas palavras significam? Quais são os sintomas? O especialista recomenda que todas as pessoas reflitam sobre seu ponto de vista e, ao encontrar intolerância, se tornem mais curiosas sobre o tema.

2 – Inicie uma conversa

Pode ser com um grupo de amigos, familiares ou no trabalho. Para o executivo, o homem chegou à Lua depois que o presidente americano John F. Kennedy iniciou uma conversa sobre esse desafio. Assim, depois de aprender um pouco, por que não compartilhar seu conhecimento e buscar o ponto de vista de outros sobre o assunto?

3 – Conte histórias

Assim como McDonald contou a história de seu diagnóstico, ele encoraja que outras pessoas falem sobre suas experiências quando se sentirem prontas. Mesmo que seja a história de alguém próximo que viveu algo parecido. Antes de compartilhar, ele alerta para pedir permissão aos conhecidos. “Toda história é como mandar um bote salva vidas. Mostra que as pessoas não estão sozinhas e que é normal”, diz.

Aos líderes e organizações, o especialista traz uma nova responsabilidade de tornar a saúde integral (mental, física e emocional) uma questão estratégica. “Nós apreciamos o que pode ser mensurado. Na segurança, temos medidas. E podemos fazer o mesmo com a saúde”, fala ele.

O caminho para as empresas começarem essa jornada é o mesmo que Mariana Holanda, primeira diretora de saúde mental da Ambev, apontou em entrevista para a Exame. “O caminho é longo. Não é algo que vai ser uma modificação de uma hora para a hora, só criando uma diretoria como a minha. Internalizar esses novos valores vai levar um tempo. A estratégia da área tem os dois pilares: conhecimento e cultura”, disse ela.

Segundo McDonald, está na hora das empresas começarem a investir em treinamentos e educação relacionados a saúde mental e transtornos comuns como estresse, depressão e ansiedade. E, se a questão deve se torna prioridade na estratégia, a liderança tem um papel fundamental. Eles precisam dar o exemplo.

“Temos um modelo de comportamentos que esperamos dos líderes, como trabalho em equipe e mentalidade de crescimento, e são pontos que orientam a performance e o que esperamos deles. E podemos ter um comportamento adicional que é sobre bem estar, sobre sua própria imagem e olhar como eles cuidam de sua própria saúde. Nenhum líder pode liderar sem estar saudável. E assim eles podem compartilhar as boas práticas”, ensina McDonald.

