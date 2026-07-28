Nem MBA, nem curso rápido: por que a Saint Paul criou uma categoria própria

A Saint Paul Escola de Negócios lançou o Pós-MBA depois de mapear um vazio no portfólio de formação executiva: entre o MBA Executivo, longo e aprofundado, e as extensões tradicionais de mercado, rápidas mas sem a mesma curadoria, não havia opção para quem já ocupa cargo de decisão e precisa de atualização séria em um tema específico, sem recomeçar a própria formação.

O novo programa é presencial, dura cerca de três meses e chega em duas trilhas: Liderança e inteligência artificial.

Quer saber se o Pós-MBA é para você? Fale com um consultor da Saint Paul e descubra qual dos dois programas, Liderança ou Inteligência Artificial, combina com o seu momento de carreira

Um vazio entre dois extremos

Historicamente, quem queria voltar a estudar depois de já ter feito um MBA tinha duas opções, e nenhuma das duas resolvia direito o problema. Um MBA Executivo completo exige entre um e dois anos de dedicação, um investimento alto de tempo e dinheiro que nem sempre corresponde à urgência do momento.

Do outro lado, cursos de extensão resolvem rápido, mas costumam abrir mão de profundidade, curadoria de turma e prestígio acadêmico.

Coordenadores, gerentes, heads e diretores que já decidem no dia a dia raramente têm um ano e meio livre para se dedicar a uma nova formação completa. Ao mesmo tempo, a atualização que esse público busca dificilmente cabe em um workshop de fim de semana.

Esse tipo de lacuna não é exclusividade brasileira. Levantamento do Ministério da Educação mostrou que o número de cursos de especialização com foco em inteligência artificial saltou 128% em 2025 na comparação com o ano anterior, reflexo direto da pressa do mercado por atualização aplicada, e não por diplomas longos.

No exterior, o cenário é parecido: levantamento do Graduate Management Admission Council (GMAC) apontou que dos programas de MBA online e 52% dos programas híbridos registraram crescimento de candidaturas, sinal de que formatos mais curtos e flexíveis vêm ganhando espaço frente ao MBA tradicional de dois anos.

Uma categoria, não uma versão reduzida

Diante desse cenário, a Saint Paul optou por não tratar o novo programa como um MBA mais curto nem como uma extensão com nome diferente. A escola criou uma categoria própria, com os mesmos critérios de rigor acadêmico do MBA Executivo, ajustados para caber na rotina de quem já lidera.

Na prática, isso significa aulas presenciais em São Paulo, organizadas em seis sábados alternados, com carga presencial de até 48 horas e certificação de curso livre pela própria instituição.

A curadoria de turma, reunindo profissionais de diferentes empresas e setores no mesmo momento de carreira, é tratada pela escola como parte do produto, não como um diferencial acessório.

Sente que o repertório técnico já não é suficiente para o próximo passo? O Pós-MBA da Saint Paul foi desenhado para gestores nessa exata transição, em três meses, sem pausar a carreira. Converse com um consultor e entenda como funciona

Duas urgências, duas trilhas

A escolha por lançar duas trilhas simultâneas não foi aleatória. Liderança e Inteligência Artificial representam dois tipos de urgência que a Saint Paul identificou entre executivos: de um lado, gestores que dominam a técnica mas precisam ampliar a capacidade de liderar pessoas e decisões; de outro, executivos que não querem virar especialistas técnicos, mas não podem mais delegar a terceiros as decisões estratégicas sobre IA.

As duas frentes têm conteúdo, professores e casos próprios, mas compartilham a mesma lógica de formação: aplicação prática de temas discutidos em sala à rotina de trabalho de cada participante, e não apenas conteúdo teórico.

Como participar da primeira turma

O Pós-MBA está com inscrições abertas para as trilhas de Liderança e Inteligência Artificial. Como as vagas são limitadas pela curadoria de turma, quem já ocupa cargo de decisão e quer avançar sem interromper a rotina de trabalho pode falar com um consultor da Saint Paul e garantir uma vaga na primeira turma.

Como garantir uma vaga na primeira turma

As vagas do Pós-MBA em Liderança e do Pós-MBA em Inteligência Artificial são limitadas, já que a Saint Paul faz curadoria de turma para manter o nível de experiência dos participantes.

Quem já ocupa cargo de decisão e quer avançar sem interromper a rotina de trabalho pode falar com um consultor da escola e garantir uma vaga na primeira turma.

Você já decide todos os dias. O Pós-MBA prepara para decidir melhor. Descubra qual trilha combina com o seu momento de carreira