Natura abre mais de 90 vagas de estágio sem restrição de idioma ou idade

A Natura está com as inscrições abertas para seu programa de estágio 2021. No ano passado, eles tiveram mais de 19 mil inscritos e superaram as metas de diversidade na contratação, eles esperavam contratar 33% de estudantes negros e superaram o marco de 50%.

“Esse ano será mais ambicioso, vamos lançar a ambição de chegar a 50% de negros ou de baixa renda para impulsionar o programa”, comenta Flavio Pesiguelo, vice-presidente de Pessoas, Cultura e Organização.

As mais de 90 vagas não possuem qualquer limitação de faculdade, idade ou idioma. Eles procuram por pessoas cursando bacharel, licenciatura, tecnólogo ou EAD com formação prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022.

“Queremos chegar em mais pessoas e tiramos barreiras importantes do processo. Como o idioma: se a gente percebe que pode capacitar a pessoa, tiramos essa barreira. A idade também. Percebemos que algumas pessoas tinham dificuldade de entrar na universidade cedo”, comenta Pesigelo.

Os cursos devem ter ligação com as áreas em que as oportunidades estão disponíveis, como Finanças, Relações com Investidores, Vice Presidência Jurídica e Pessoas, Cultura e Organização.

Com a seleção completamente online por causa da pandemia, eles vão manter as sessões de orientação para a dinâmica de grupo, dando equidade no processo entre os candidatos, e ainda vai ajudar com o acesso à internet para quem tiver dificuldades de acesso.

A inscrição também será mais interativas, com o uso de um chatbot ilustrado por uma estagiária real da Natura.

Para o executivo, a crise da pandemia foi um momento importante para reafirmar os valores da empresa e posicionamento da marca. “Um dos nossos pilares é ‘cada pessoa importa’, o que é muito potente aqui dentro. Mas o que significa isso na pandemia? Como colocar isso para valer na rede de consultoras, nas relações externas e agora com a Avon?”, questiona ele.

Esse é o tipo de pensamento e alinhamento de valores que a empresa espera encontrar nos candidatos a estágio. Muito além do conhecimento de inglês ou uma certa faculdade, o VP conta que eles preferem encontrar pessoas com pontos de vista diversos, mas com a mesma crença que a Natura.

As inscrições começam hoje pelo site da 99 jobs e ficam abertas até o dia 30 de outubro.