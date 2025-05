NãoÉSóPausa: LinkedIn lança movimento para valorizar habilidades adquiridas na maternidade

A licença-maternidade é uma pausa na carreira — mas não no desenvolvimento profissional. Foi com esse olhar que o LinkedIn lançou o movimento #NãoÉSóPausa, voltado a valorizar as habilidades adquiridas por mulheres durante o período de cuidado com os filhos. A campanha convida mães a incluírem em seus perfis profissionais competências como empatia, gestão do tempo, escuta ativa, criatividade e resiliência, muitas vezes aprimoradas ou desenvolvidas durante a licença.

A iniciativa é embasada em dados que escancaram uma realidade desigual: segundo o relatório Global Gender Gap in Career Breaks, produzido com base em análises da própria rede, as mulheres são 10 vezes mais propensas que os homens a interromper suas carreiras por maternidade — e muitas vezes retornam ao mercado por caminhos diferentes dos anteriores, o que compromete seu crescimento profissional.

Outro levantamento, do Movimento Mulher 360 em parceria com o projeto Filhos no Currículo, realizado com 800 mães, mostra que 98% delas reconhecem ter desenvolvido competências importantes durante esse período de licença-maternidade — muitas das quais são altamente valorizadas pelo mercado de trabalho.

Ainda assim, boa parte dessas competências segue invisível no currículo e no LinkedIn. Segundo Ana Claudia Plihal, diretora de Soluções para Talento do LinkedIn, essas habilidades, muitas vezes adquiridas de forma intensa e prática durante a licença-maternidade, são valiosas para o mercado e mostram que essa fase é também um momento de formação profissional.

"Em respeito a esse momento da maternidade, queremos inspirar as mulheres a reconhecerem e se orgulharem das competências que desenvolvem durante suas pausas — e queremos que o mercado reconheça isso também”, afirma

A pausa que ensina

Ao incentivar que essas habilidades sejam adicionadas ao perfil do LinkedIn, Plihal afirma que o movimento pode ajudar a transformar a licença em um diferencial competitivo. E para isso, a plataforma está incentivando as mães a compartilharem suas histórias com a hashtag #NãoÉSóPausa, além de atualizarem seus perfis com as competências adquiridas nessa fase.

Entre os aprendizados mais citados por mães que retornam ao mercado estão:

Organização e planejamento com múltiplas demandas

Capacidade de adaptação em cenários de imprevisibilidade

Comunicação afetiva e escuta empática

Liderança servidora e colaborativa

Ações práticas para apoiar o retorno

Como parte do compromisso em apoiar esse retorno, o LinkedIn está disponibilizando duas trilhas de aprendizado com cursos gratuitos:

Como retornar ao trabalho com sucesso após um período de licença Como conciliar família e carreira para alcançar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Os conteúdos oferecem orientações práticas, como técnicas de gestão do tempo, organização de tarefas e autocuidado. Há também estudos de caso e vídeos com estratégias de bem-estar para quem enfrenta o desafio de equilibrar as exigências da carreira com a rotina familiar.

Um chamado para as empresas

Mais do que apoiar mães individualmente, o movimento também lança luz sobre a importância de políticas corporativas inclusivas, como:

Programas estruturados de reingresso após licenças

Modelos flexíveis de jornada e trabalho híbrido

Desenvolvimento personalizado de carreira

Ao reconhecer a maternidade como um período legítimo de crescimento e aprendizado, o LinkedIn aposta na construção de um ambiente profissional mais justo e inclusivo — onde o que é aprendido fora do escritório também conta. Afinal, como resume a campanha, não é só pausa. É experiência.