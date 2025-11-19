‘Não vão sobreviver’: investidora prevê que o mercado de IA vai passar por um corte severo

Jennifer Neundorfer, cofundadora da January Ventures, falou ao podcast Equity durante o TechCrunch Disrupt sobre o que realmente chama a atenção no atual mercado de inteligência artificial. Segundo ela, a corrida por IA virou obsessão para fundadores e investidores.

A própria Janury Ventures estuda formas de usar a tecnologia para tornar processos internos mais eficientes, como análises de mercado e avaliação de concorrentes.

Quando a IA se destaca?

Ao olhar para novas empresas, Neundorfer destaca que seu interesse está menos na melhoria incremental e mais na criação de algo totalmente novo.

“Onde tende a me animar é quando vejo alguém usando IA para criar uma experiência inédita”, afirmou.

Essa busca por originalidade ficou mais difícil, diz a investidora, porque muitas propostas começaram a soar iguais.

Em meio à fadiga, o que separa os fundadores que avançam daqueles que ficam pelo caminho é a capacidade de explicar claramente por que sua solução é diferente — e por que sua equipe é a melhor para executá-la.

Em um mercado repleto de discursos similares, comunicar essa distinção virou habilidade estratégica.

Quem vai sobreviver no mercado de IA?

Neundorfer também vê sinais de que um ajuste no setor pode estar próximo. Mesmo que não se saiba ainda se existe uma “bolha da IA”, ela alerta que muitas startups que hoje captam grandes rodadas não devem sobreviver ao ciclo seguinte.

Os líderes desse cenário, afirma, serão os que conseguirem construir produtos “definidores de categoria”, alinhados ao futuro da tecnologia. Para ela, saem na frente os fundadores que conseguem ler o mercado, antecipar comportamentos e entender exatamente o que o cliente deseja. não apenas o que a tecnologia permite criar.

Seu conselho para quem constrói no setor de IA hoje resume a própria disciplina empreendedora: ignorar o ruído e concentrar energia em desenvolver um bom produto.

