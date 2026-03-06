Não use o ChatGPT: conheça a nano banana, a melhor IA para quem quer editar fotos e vídeos

Ferramentas de IA ampliam possibilidades na criação de fotos e vídeos (Getty Images)
Redatora
Publicado em 6 de março de 2026 às 16h00.
A inteligência artificial aplicada à criação visual evolui rapidamente. Nos últimos meses, novas plataformas surgiram prometendo automatizar tarefas de edição de imagens e vídeos que antes exigiam softwares complexos.
Entre essas soluções está a Nano Banana, uma ferramenta que ganhou atenção nas redes e entre criadores digitais. O sistema usa IA generativa para transformar fotos, aplicar efeitos e criar vídeos curtos com poucos comandos.
O crescimento dessas plataformas reflete uma tendência maior: empresas e profissionais estão adotando IA para acelerar produção criativa, reduzir custos e aumentar produtividade.
A Nano Banana opera com modelos de inteligência artificial capazes de interpretar imagens e gerar novas versões automaticamente. O usuário envia uma foto ou vídeo e descreve a modificação desejada.
A ferramenta analisa elementos visuais, cores, iluminação e enquadramento. Em seguida, cria variações ou aplica transformações que podem ir de ajustes simples até alterações completas de estilo.
Esse tipo de tecnologia segue a mesma lógica de plataformas populares como ChatGPT ou sistemas desenvolvidos por empresas como Microsoft e Google, mas focada exclusivamente em produção visual.
A popularidade dessas plataformas está ligada à simplificação do processo criativo. Antes, editar imagens ou produzir vídeos exigia softwares avançados e conhecimento técnico.
Com sistemas baseados em IA generativa, grande parte desse trabalho passa a ser automatizada. Em poucos segundos, a tecnologia cria cenários, aplica estilos visuais ou transforma fotos em vídeos curtos.
O avanço dessas soluções acompanha uma tendência global. Segundo pesquisas recentes sobre o uso corporativo de IA, cerca de 88% das organizações já utilizam inteligência artificial em alguma função de negócio.
A automação visual já começa a mudar a rotina de designers, criadores de conteúdo e profissionais de marketing. Muitas tarefas operacionais passam a ser feitas por algoritmos.
Isso não significa o fim do trabalho criativo. Na prática, profissionais usam ferramentas de IA para acelerar etapas de produção e dedicar mais tempo à estratégia e ao conceito.
Empresas também observam ganhos de eficiência. Estudos indicam que a IA pode reduzir custos em áreas como tecnologia, engenharia e marketing, além de estimular inovação dentro das organizações.
Para quem quer compreender melhor esse cenário, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett, executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame. No vídeo, ela explica de forma direta como a IA funciona e como profissionais podem começar a aplicá-la no trabalho sem conhecimento técnico.
O conteúdo apresenta uma visão clara sobre como ferramentas de inteligência artificial estão transformando atividades profissionais e criando novas oportunidades para quem aprende a utilizá-las.
