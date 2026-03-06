Não use o ChatGPT: conheça a nano banana, a melhor IA para quem quer editar fotos e vídeos

A inteligência artificial aplicada à criação visual evolui rapidamente. Nos últimos meses, novas plataformas surgiram prometendo automatizar tarefas de edição de imagens e vídeos que antes exigiam softwares complexos.

Entre essas soluções está a Nano Banana, uma ferramenta que ganhou atenção nas redes e entre criadores digitais. O sistema usa IA generativa para transformar fotos, aplicar efeitos e criar vídeos curtos com poucos comandos.

O crescimento dessas plataformas reflete uma tendência maior: empresas e profissionais estão adotando IA para acelerar produção criativa, reduzir custos e aumentar produtividade.

Como funciona a edição visual com inteligência artificial

A Nano Banana opera com modelos de inteligência artificial capazes de interpretar imagens e gerar novas versões automaticamente. O usuário envia uma foto ou vídeo e descreve a modificação desejada.

A ferramenta analisa elementos visuais, cores, iluminação e enquadramento. Em seguida, cria variações ou aplica transformações que podem ir de ajustes simples até alterações completas de estilo.

Esse tipo de tecnologia segue a mesma lógica de plataformas populares como ChatGPT ou sistemas desenvolvidos por empresas como Microsoft e Google, mas focada exclusivamente em produção visual.

Por que ferramentas como a Nano Banana ganham popularidade

A popularidade dessas plataformas está ligada à simplificação do processo criativo. Antes, editar imagens ou produzir vídeos exigia softwares avançados e conhecimento técnico.

Com sistemas baseados em IA generativa, grande parte desse trabalho passa a ser automatizada. Em poucos segundos, a tecnologia cria cenários, aplica estilos visuais ou transforma fotos em vídeos curtos.

O avanço dessas soluções acompanha uma tendência global. Segundo pesquisas recentes sobre o uso corporativo de IA, cerca de 88% das organizações já utilizam inteligência artificial em alguma função de negócio.

O impacto da automação criativa no trabalho digital

A automação visual já começa a mudar a rotina de designers, criadores de conteúdo e profissionais de marketing. Muitas tarefas operacionais passam a ser feitas por algoritmos.

Isso não significa o fim do trabalho criativo. Na prática, profissionais usam ferramentas de IA para acelerar etapas de produção e dedicar mais tempo à estratégia e ao conceito.

Empresas também observam ganhos de eficiência. Estudos indicam que a IA pode reduzir custos em áreas como tecnologia, engenharia e marketing, além de estimular inovação dentro das organizações.

Uma aula gratuita para entender inteligência artificial

Para quem quer compreender melhor esse cenário, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett, executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame.

fundamentos essenciais da inteligência artificial

como estruturar prompts melhores no ChatGPT

como aplicar IA no trabalho

estratégias práticas de automação

erros comuns ao começar a usar IA

O conteúdo apresenta uma visão clara sobre como ferramentas de inteligência artificial estão transformando atividades profissionais e criando novas oportunidades para quem aprende a utilizá-las.

