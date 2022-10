Não sabe usar o simple past em inglês? Aprenda com o Nickelback

Se você é da geração millennial, ou seja, nascido entre 1981 e 1996, você certamente se deparou com algum hit do Nickelback no rádio lá por 2000 e pouco. How you remind me, Far away, Savin' me e Rockstar são alguns dos sucessos lançados por eles no início dos anos 2000.

O Nickelback é uma banda de rock canadense formada em 1995 e que segue ainda na ativa, despertando nostalgias, ódios e paixões.

VEJA TAMBÉM:

Sem entrar nos méritos de se gostar ou não da banda (particularmente, fico no primeiro grupo), costumo utilizar com meus alunos uma de suas músicas mais famosas para trabalhar o Simple Past (passado simples), já que ela está cheia de verbos regulares e irregulares.

A música se chama Photograph, foi lançada em 2005 e fala sobre... uma fotografia! E nada melhor do que falar sobre uma fotografia para estudar os verbos no passado, por isso, segue comigo nessa viagem no tempo.

Tudo começa com Chad Kroeger, vocalista e coautor da música, nos mandando olhar para uma foto logo no início dela:

Look at this photograph (Olhe para essa fotografia)

Every time I do, it makes me laugh (Toda vez que eu faço isso, ela me faz rir)

E a partir daqui entramos em sua memória e revivemos várias histórias antigas, com muitos verbos no passado, onde destacaremos algumas passagens mais interessantes e analisaremos a estrutura verbal utilizada nelas.

Por motivos de espaço, não trabalharemos com a letra inteira neste artigo, mas se você quiser você pode vê-la completa clicando aqui.

Antes de entrarmos nas análises, vale reforçar os 2 principais usos do Simple Past em inglês:

Falar sobre ações passadas já terminadas, sem uma relação direta com o presente Pontuar com uma expressão de tempo uma ação passada já terminada

Agora, vamos olhar a letra mais a fundo.

And this is where I grew up (E aqui é onde eu cresci)

I think the present owner fixed it up (Acho que o proprietário atual a consertou)

No trecho acima, usa-se o simple past para se referir ao local onde o autor cresceu, afinal, ele já é um adulto e não mora mais lá (ação finalizada). Assim como o conserto feito pelo proprietário atual, que foi feito no passado (não sabemos quando, e não é importante) e já está finalizado.

And this is where I went to school (E aqui é onde eu fui pra escola)

Most of the time (I) had better things to do (Na maior parte do tempo eu tinha coisas melhores pra fazer)

Criminal record says I broke in twice (A ficha criminal diz que eu a invadi duas vezes)

Já aqui, o autor fala sobre um período muito específico de sua vida, quando frequentava a escola. Como sendo um adulto ele já não a frequenta mais, usa-se o simple past para se referir a esse período já terminado, mesmo que não saibamos exatamente quando isso tudo aconteceu.

(Do you) Remember the old arcade? (Lembra do velho fliperama?)

(We) Blew every dollar that we ever made (Gastamos cada dólar que ganhamos)

The cops hated us hangin' out (Os policiais detestavam quando saíamos juntos)

Aqui, o autor conta sobre uma passagem frequente com os amigos, de quando iam jogar fliperama. Parte-se do princípio que o autor e seus amigos não fazem mais isso, ou seja, novamente temos uma memória já finalizada, sem relação com o presente.

Kim's the first girl I kissed (Kim é a primeira garota que eu beijei)

I was so nervous that I nearly missed (Eu estava tão nervoso que eu quase errei)

She has had a couple of kids since then (Ela teve dois filhos de lá pra cá)

I haven't seen her since God knows when (Eu não a vejo desde sabe Deus quando)

Este trecho é bastante interessante porque ele mistura 2 frases no simple past e 2 frases no present perfect (que foi discutido neste artigo aqui). Nas 2 primeiras frases, vemos a memória sobre o dia do primeiro beijo.

Como qualquer coisa que fazemos na vida pela primeira vez, ela acontece apenas uma única vez (oh, really!?), por isso a ação é finalizada e os verbos estão no simple past. No entanto, nas 2 frases seguintes, o autor escreve sobre a Kim hoje em dia, ou seja, as frases estão conectando o passado com o presente.

Na primeira parte ele usa She has had... para dizer que ela teve 2 filhos, o que não significa que ela não pode ter outros se quiser, por isso é uma ação passada porém não necessariamente finalizada. Já na segunda ele diz I haven't seen her... para nos contar há quanto tempo não a vê. Assim, temos mais uma relação entre um tempo passado (a última vez que ele a viu, "sabe Deus quando") e o presente (ainda não a viu novamente), já que pode ser que ele a veja de novo alguma vez na vida.

E aí? Ficou um pouco mais claro o uso do simple past ilustrado pela música do Nickelback? Então, eu vou te deixar um desafio aqui: quantos verbos no passado temos na letra inteira desta música? Considere apenas o número de verbos sem repetições, e já conjugados no passado (sem negativas ou interrogativas).

E eu já vou te dar a resposta: 18. Será que você conseguiu encontrar todos? Me conta no bruno@companhiadeidiomas.com.br

Até a próxima!

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.