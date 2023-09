Não sabe por onde começar quando o assunto é ESG? Treinamento sobre o tema começa em 2 de outubro

Carreira com propósito, salários mais competitivos e possibilidade de crescimento profissional. São inúmeras as vantagens de posições na área de ESG, que estão cada vez mais em alta no mercado.

Exemplo disso é que os resultados do setor tem sido bastante animadores. Segundo relatório ESG Radar 2023, organizado por uma empresa de consultoria e serviços digitais, os investimentos na área devem chegar a US$ 53 trilhões até 2025. Além disso, para 90% dos executivos entrevistados, iniciativas de ESG mostram retornos financeiros positivos nas organizações.

O sucesso também é confirmado por um levantamento conduzido pela EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, que revelou que 99% dos investidores utilizam divulgações ESG para decidir se investem ou não em uma empresa. É, sem dúvidas, uma febre no mundo dos negócios – e que veio para ficar.

Foi de olho nessa tendência que a Faculdade EXAME desenvolveu um workshop exclusivo para quem busca uma carreira em ESG. Entre 02 e 10 de outubro, profissionais terão a chance de ganhar sólidos conhecimentos e habilidades na área para se destacar no mercado. O treinemento acontece de forma 100% online, com quatro aulas práticas de 40 minutos cada e certificado de participação.

É a oportunidade ideal para conquistar uma promoção, se destacar na sua empresa, migrar de carreira ou se tornar um consultor na área – o leque de possibilidades é bem amplo.

O que você vai aprender no workshop?

AULA 1: A GRANDE ERA ESG

O que é ESG e quais seus impactos no mundo;

Como as empresas estão trabalhando o tema;

AULA 2: OS QUATRO PILARES DA REVOLUÇÃO ESG

As habilidades fundamentais do profissional ESG;

Como as habilidades estão sendo aplicadas nas empresas;

AULA 3: OS PRINCIPAIS CAMINHOS EM ESG

Possíveis campos de atuação para o profissional ESG;

Passo a passo para como começar a sua carreira na área;

AULA 4: A SUA JORNADA EM ESG

Masterclass ao vivo: tira-dúvidas e troca de ideias e experiências.

Por que ser um especialista em ESG?

ESG não é o futuro. É o agora. Por isso, não faltam razões para investir em uma carreira de ESG e se tornar um especialista no assunto. Separamos algumas delas abaixo:

Salários podem chegar até R$ 35 mil mensais;

É uma carreira com caminhos bem variados e muitas possibilidades;

O tema está em alta: busca no Google subiu 1.200% em apenas 2 anos;

ESG é prioridade para 95% das instituições brasileiras;

Faltam profissionais bem capacitados para ocupar cargos em ESG;

É um mercado que movimenta trilhões no mundo todo.

Para Renata Faber, especialista e diretora de ESG da EXAME, o workshop é um treinamento aprofundado que entrega todo o panorama sobre a revolução ESG. Com 20 anos de experiência no mercado financeiro, Renata garante que o curso é indicado para todos aqueles que querem dominar na prática a sigla que não sai da boca dos CEOs.

"Eu vou te conduzir pelas aulas e mostrar como você pode construir uma carreira de sucesso na área, não importa qual seja a sua idade, área de formação ou momento de carreira”, promete.

