‘Não existe momento perfeito para começar’: ex-estagiário do BTG Pactual cria IA que vale R$ 1 mi

Gabriel Valentim Rocha, 28 anos, nunca encarou a universidade como um lugar de espera. Ainda no ensino médio, enquanto dividia o tempo entre olimpíadas científicas e projetos de pesquisa, carregava uma pergunta incômoda: como transformar conhecimento técnico em impacto real?

“Eu queria que aquilo que aprendia nos livros e laboratórios chegasse na vida das pessoas”, afirma.

A resposta começou a tomar forma anos depois, já como aluno de Engenharia da Computação no Insper, onde estudou como bolsista integral. Os estágios no BTG Pactual e na Oracle marcaram o ponto de virada, e foi quando ele percebeu que tinha a capacidade e a responsabilidade de aplicar seus estudos em Deep Learning (aprendizado profundo) em problemas concretos de mercado.

Na época, desenvolveu soluções que processavam 500 mil transações financeiras por dia e um sistema de recomendação usado por mais de 300 mil clientes.

“Entendi que não precisava esperar ‘ficar pronto’ para gerar impacto”, relembra. Foi a partir desse incômodo que Gabriel co-fundou a Nero.AI, startup em que hoje atua como CTO e lidera a construção de produtos de inteligência artificial para setores como saúde, jurídico, hospitalidade e varejo.

Da escola pública ao empreendedorismo tecnológico

A trajetória guarda uma camada emocional pouco evidente à primeira vista. Gabriel estudou em escola pública e cresceu vivenciando as falhas estruturais da educação de perto.

“Muitas vezes eu voltava para casa porque não havia professor”, conta. A experiência moldou não apenas suas escolhas, mas também sua motivação.

O que era inquietação virou combustível, e depois, propósito. Nos últimos anos, ele e o time da Nero.AI já apoiaram mais de 15 empresas, tiraram do papel 30 projetos e acumularam mais de R$ 1 milhão em faturamento. Os números, diz ele, são mais do que métricas, são lembretes de que é possível transformar limitações em impacto concreto.

Essa visão também se conecta ao trabalho que desenvolveu dentro da universidade. Gabriel fundou o Comitê de Bolsistas do Insper e passou a ministrar cursos de IA cujos recursos financiam novas bolsas estudantis, criando um ciclo de impacto que não perde força.

‘A universidade não é um ensaio, é o palco’, ele diz

A convicção de que estudantes podem — e devem — agir antes de “estar prontos” se tornou quase um manifesto pessoal. Perguntado sobre qual conselho daria a outros universitários, Gabriel é direto: “A universidade não é período de espera, é terreno fértil. Faça o melhor que você puder com os recursos que tem hoje.”

O olhar prático traduz a filosofia que guiou a própria jornada. Para ele, experimentar, errar rápido e aprender mais rápido são características fundamentais, sobretudo para quem quer construir algo em tecnologia.

"Às vezes, o que separa você da sua primeira grande iniciativa é só alguém dizendo que você consegue" Gabriel Valentim Rocha

A experiência transformadora no Prêmio Na Prática

Outro marco importante em sua trajetória foi a participação como finalista no Prêmio Na Prática. Gabriel descreve o processo como “uma das experiências mais marcantes da vida”.

A convivência com candidatos de diferentes áreas e histórias criou um ambiente, segundo ele, quase simbólico: pessoas diversas unidas pela mesma crença de que é possível fazer acontecer.

“Havia uma energia coletiva de propósito”, diz. A sensação de pertencimento reforçou seu desejo de continuar criando, ensinando e contribuindo para novos projetos de alto impacto.

João Gabriel Valentim Rocha | Engenharia da Computação – Insper

Uma carreira guiada pela construção — e pelo impacto

A soma de todos esses elementos — origem, inquietação, técnica, propósito e execução — transformou Gabriel em uma das vozes mais ativas da nova geração de líderes em tecnologia no Brasil.

Com 35 prêmios, sendo dois pela Meta (um Latam e um Brasil) e dois pelo Google (um Global e um Latam), o executivo hoje conecta o rigor técnico ao que considera sua missão mais importante: criar soluções que resolvam problemas reais.

Mais do que troféus em prateleiras, as competições vencidas pela Nero.AI em grandes Big Techs — incluindo Meta e Google — se tornaram um divisor de águas para o time. “Um ponto que me marcou e marcou todos da Nero são as competições de big techs que ganhamos”, diz Gabriel.

Para ele e para a equipe, esses reconhecimentos não simbolizam apenas técnica apurada, mas a confirmação de que é possível, a partir do Brasil, criar ferramentas inovadoras que competem em padrão global.

As vitórias funcionaram como um lembrete coletivo de que talento, propósito e execução podem romper fronteiras, e que o ecossistema brasileiro de tecnologia tem potencial para muito mais.

O garoto que voltava da escola porque não havia aula hoje projeta sistemas que atendem empresas de ponta e forma novos estudantes que seguirão caminhos semelhantes.

E, para quem pergunta se isso é só o começo, Gabriel costuma responder com tranquilidade: é, sim — e é justamente isso que o motiva.

