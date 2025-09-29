'Não espere o momento perfeito para tomar grandes decisões na vida', diz política americana

Em 2017, Kate Gallego ocupava uma cadeira no Conselho Municipal de Phoenix quando surgiu a oportunidade de disputar a prefeitura da cidade.

Mas sua vida pessoal estava em colapso: a mãe enfrentava um câncer em estágio quatro, ela estava grávida, recém-divorciada e prestes a se tornar mãe solo.

“Era muita coisa. Sentia que todos estavam fazendo perguntas sobre meu divórcio e minha vida pessoal, e eu não queria me colocar sob muita pressão por causa disso”, declarou Gallego à CNBC durante o Changemakers Summit 2025, em Los Angeles.

Inicialmente, ela desistiu da ideia. Porém, meses após o nascimento de seu filho, sentiu que poderia tentar. Com apoio de aliados e da comunidade, decidiu entrar na corrida eleitoral.

A importância de liderar com vulnerabilidade

Eleita em 2019, Kate Gallego se tornou a segunda mulher prefeita na história de Phoenix e uma das mais jovens a liderar uma grande cidade nos Estados Unidos. Para ela, o que parecia fraqueza acabou sendo um diferencial.

"Percebi que não era preciso ser um prefeito perfeito com a vida toda em ordem. Na verdade, talvez você se torne um prefeito melhor se estiver lidando com os mesmos desafios que todos os outros" Kate Gallego, segunda prefeita eleita na história de Phoenix e a mais jovem prefeita de cidade grande nos Estados Unidos

A fala ressoa com uma nova visão sobre gestão e liderança: a que valoriza empatia, autenticidade e coragem para agir mesmo em cenários de incerteza — características cada vez mais valorizadas em posições de comando.

Gestão com propósito

Ao se preparar para seu último mandato, Gallego reforça um ponto essencial: esperar o “momento ideal” pode significar perder oportunidades valiosas.

“Se alguém aí estiver tomando uma grande decisão e quiser esperar até que sua vida esteja perfeita, eu diria: não espere”, disse. “Se você compartilhar seu objetivo e sua visão, muitas pessoas vão querer ajudar.”

Sua trajetória mostra como profissionais em cargos de gestão, independente da área de atuação, podem crescer mesmo diante de adversidades. Ao agir com propósito, buscar apoio e manter o foco em impacto real, é possível transformar crises em plataformas de avanço profissional.

