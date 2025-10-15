Não é disciplina nem sorte: esse é o segredo nº1 do jovem que ficou milionário antes dos 30

(Forbes/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11h30.
Empreender pode ser assustador. Começar um negócio é arriscado e muitos ficam aguardando o momento ideal, o financiamento perfeito ou a equipe certa para dar o primeiro passo. Mas, para Tyler Hochman, não há um momento certo.
Ele fundou cinco startups antes dos 30 e é membro da lista da Forbes 30 Under 30. Aos 27, todas as suas cinco empresas já valiam mais de US$ 1 milhão, com uma delas ultrapassando o valuation de US$ 100 milhões. "Com o tempo, eu percebi que minha mentalidade foi essencial para chegar neste ponto," escreveu ele, à Entrepreneur Magazine.
Ele sugere cinco dicas para remover bloqueios mentais para impulsionar a autoconfiança e a força para superar obstáculos.
Em vez de tentar prever o que o mercado precisa ou seguir ideias consideradas promissoras por outras pessoas, o ideal é observar problemas reais que o próprio empreendedor já enfrentou. Nenhuma ideia é completamente ruim, pois cada tentativa aproxima o criador de sua melhor solução.
Ideias que dão certo geralmente são executadas em um timing preciso e atacam problemas que ninguém soube resolver antes.
Uma ideia inovadora, por si só, não é suficiente. O que define o sucesso de um negócio é a execução. O medo de agir e a busca pelo momento ideal são os principais inimigos do empreendedor.
O segredo é se movimentar rumo a seus objetivos diariamente, ainda que de forma gradual. É preciso ter persistência para avançar um pouco a cada dia, sem esperar que tudo esteja perfeitamente alinhado. Ação e adaptação são os fatores decisivos para qualquer novo negócio.
Os empreendedores de sucesso compartilham uma característica em comum: uma crença inabalável em seu próprio potencial. Diante de desafios e rejeições, essa confiança faz toda a diferença.
Especialmente para jovens empreendedores, é comum enfrentar ceticismo de investidores e concorrentes. No entanto, a convicção de que é possível superar barreiras é um dos pilares do sucesso. Se o próprio empreendedor não acredita em seu potencial, dificilmente conseguirá inspirar outras pessoas a investirem ou trabalharem em sua ideia.
O medo do fracasso é uma barreira para muitos empreendedores. Embora o risco seja uma constante no mundo dos negócios, ele não pode ser um fator paralisante.
O empresário relata que, vindo do setor financeiro, sempre teve preocupação com a proteção de ativos. No entanto, percebeu que uma mentalidade excessivamente analítica pode impedir avanços. O foco deve estar na execução e na capacidade de ajuste ao longo do caminho.
O caminho do empreendedorismo nem sempre é claro. Muitas vezes, não há um roteiro definido. Esperar por um momento de total clareza pode significar nunca sair do lugar.
Empreendedores bem-sucedidos não têm tudo planejado desde o início, mas confiam que serão capazes de resolver os desafios conforme eles surgem. Esse princípio é válido não apenas para startups de tecnologia, mas para qualquer setor. A chave está na consistência e no aprendizado contínuo.
