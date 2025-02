‘Não dá para ficar parado’: executivo revela a tendência número 1 para o mundo dos negócios em 2025

A ascensão da inteligência artificial, cenário geopolítico turbulento, desafios climáticos, ameaças cibernéticas — esses são apenas alguns dos fatores que adicionam novas camadas de complexidade ao ambiente de negócios.

Com tantas mudanças acontecendo em um curto período, o mundo avança rapidamente e exige dos profissionais de negócios e finanças a capacidade de adaptação, inovação e liderança em um cenário de constante evolução.

Mas diante de tantas direções possíveis, quais tendências devem estar no radar de quem deseja se destacar? Jakub Bejnarowicz, diretor da AICPA & CIMA — a maior associação global de contabilidade e finanças —, apontou os principais caminhos em entrevista à FOCUS ON Business.

Um mercado em transformação exige atualização constante

O mundo muda, e as demandas e operações diárias dos profissionais de finanças evoluem continuamente. Diante do avanço tecnológico e do aumento da complexidade das operações globais, o recado é claro: não dá para ficar parado.

Estar informado sobre as tendências é o primeiro passo para se preparar e adotar uma postura estratégica. Veja o que está no radar de Bejnarowicz:

Inteligência artificial e automação

A tendência número um não é surpresa para ninguém. Talvez as duas letras mais faladas no mundo atual, a IA em conjunto com a automação são figuras centrais em como as tarefas são realizadas no dia a dia.

Bejnarowicz afirma que “quando IA e automação são empregadas, menos tempo é gasto em tarefas rotineiras e mais tempo fornecendo insights acionáveis, apoiando a tomada de decisões e impulsionando a execução”.

Os dados são a espinha dorsal da tomada de decisão estratégica, e a IA tem a capacidade de processá-los em grande escala, conectando informações e ampliando a precisão analítica.

Gestão de custos e a importância do básico

Bejnarowicz faz um aviso: embora a tecnologia e a IA acelerem mudanças, o valor entregue pela equipe financeira por meio das competências essenciais de contabilidade gerencial continuará sendo indispensável.

Por isso, ele estimula a necessidade de “voltar ao básico” como uma maneira de se firmar quando o mundo está mudando tão rapidamente.

Ele ressalta a importância dos dados para as finanças e, por isso, “o profissional deve se concentrar com maestria no contexto, integridade dos dados e relevância para a organização”.

Visão integrada dos negócios

As informações financeiras são apenas uma peça do quebra-cabeça da saúde organizacional. Para se destacar, os profissionais precisam ampliar sua perspectiva e considerar fatores como impacto ambiental, engajamento dos funcionários e fidelização dos clientes.

Essa abordagem integrada permite uma visão mais estratégica e holística, alinhando decisões financeiras ao desempenho global da empresa.

Sustentabilidade: uma demanda crescente a ser suprida

Ligada à tendência anterior, Bejnarowicz destaca que não há profissionais suficientes no mundo com as habilidades certas para tratar do tema.

As organizações buscam cada vez uma abordagem mais holística para definir e medir o valor corporativo e promover a criação de valor a longo prazo. Buscar as competências para atuar nesta frente podem destacar o profissional no mercado.

Segurança cibernética

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), os ataques cibernéticos mais que dobraram desde a pandemia e o risco de perdas decorrentes destes incidentes aumentaram de forma exponencial.

É fundamental implementar medidas robustas de segurança cibernética, com auditorias regulares, treinamento de proteção de dados e tecnologia de segurança avançada.

Prepare-se para a evolução do mercado com o pré-MBA em Finanças Corporativas

Se há uma tendência que nunca muda, é a necessidade de capacitação contínua. Em um mundo de evolução constante, novas tecnologias emergem e as demandas do mercado se transformam rapidamente.

Para acompanhar esse ritmo e se manter relevante, é fundamental expandir o conjunto de habilidades e adquirir novas competências estratégicas.

Neste cenário, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se uniu à Saint Paul, eleita por cinco anos uma das melhores escolas de negócios do mundo, para lançar o Pré-MBA em Finanças Corporativas.

Um treinamento de quatro aulas para profissionais que desejam se posicionar como ativos indispensáveis em suas organizações e estarem capacitados para os desafios de 2025 e do futuro.

As aulas são online e ministradas pelo professor Marcelo Desterro, CFO da Mantiqueira, sendo a última em um encontro ao vivo para interação entre alunos e professor, solução de dúvidas e networking profissional.

