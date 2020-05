Não cometa estes erros no WhatsApp ou nas redes sociais da empresa

Nas mídias sociais, devemos pensar além de questões gramaticais, normativas; demonstrar habilidade comunicativa pode abrir valiosas portas à sua empresa ou à sua carreira.

É impressionante como a maioria dos chamados “posts” desprezam a pontuação do vocativo, em formas como: “Bem-vindo parceiros” ou “Bem-vindo clientes”.

Vocativo, função sintática responsável pelo chamamento, deve fazer uso de vírgula, dois-pontos ou exclamação: “Bem-vindo, clientes!”.

Além da pontuação que envolve a forma de evocar, é muito comum o deslize em relação à concordância verbal, em frases como esta: “Tem gente que vai morrer de amores com as coisas que os nossos produtos faz.”. Morrer mesmo? Faz? Por que não algo mais simples, direto, elegante, adequado, como:

“Você amará os nossos produtos!”

Outro ponto a ser observado está no uso do acento grave. Já viu a frase “Um excelente dia à todos!”? Lamentável uso, já que antes de expressões de generalização não se usa esse acento. Quando encontrar “a”, no singular, e o termo posposto no plural, jamais aparecerá o grave: “Um excelente dia a (para) todos!”

Como estudioso da Língua, não defendo o preciosismo, os excessos, porque o profissional quer alcançar mais pessoas; defendo a simplicidade na construção textual.

Para isso, é vital que se faça a programação do conteúdo a ser publicado nas Mídias Sociais. Você certamente conhece alguns casos de personalidades que excedem no subjetivismo da “postagem”, registrando deselegâncias; há ainda líderes que não verificam questões gramaticais simples.

Em tempos pandêmicos, cautela e organização são preciosíssimos recursos.

DIOGO ARRAIS

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS