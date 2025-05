Na Shopify, há uma nova regra de contratação: só é aprovado quem faz o que a IA não consegue

Tobi Lütke, CEO da Shopify, redefiniu as regras de crescimento interno da empresa. Agora, antes de pedir por mais contratações, as equipes precisam provar que a IA não consegue realizar determinada tarefa.

O objetivo é enxugar processos, estimular inovação e colocar os profissionais em posições onde possam fazer a diferença humana — o que nenhuma máquina consegue replicar.

A política foi comunicada em um memorando interno, obtido pelo Business Insider, no qual Lütke incentiva os times a imaginar como seriam suas operações se agentes autônomos de IA já fizessem parte da equipe.

Para ele, o trabalho humano só será valorizado se agregar o que a tecnologia não entrega — intuição, criatividade, julgamento contextual, empatia. Ele acredita que a inteligência artificial já pode lidar com boa parte das tarefas operacionais. Se a função de um profissional é replicável por IA, ela está ameaçada.

Um tendência crescente no mercado

A estratégia da Shopify traduz uma tendência crescente no mercado global: a valorização de quem domina a inteligência artificial, mas sabe ir além.

Ao exigir esse novo filtro para contratações, a empresa fortalece uma cultura de alta performance e reinvenção constante — onde os profissionais devem não só conhecer IA, mas usá-la como aliada estratégica.

Para quem está no mercado, o recado é claro: saber fazer algo que a IA não faz não basta. É preciso provar que sua inteligência, criatividade e visão estratégica valem mais do que qualquer automação. Em tempos de reestruturações cada vez mais tecnológicas, essa pode ser a chave para continuar crescendo profissionalmente.

