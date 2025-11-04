Na Prática revela vencedores do prêmio Protagonismo Universitário; veja os nomes

O Na Prática divulgou na noite da última terça-feira, 3, em evento em São Paulo, os vencedores do Prêmio Protagonismo Universitário de 2025. A iniciativa premia estudantes que se destacam academicamente e lideram projetos de impacto econômico, social e científico.

Foram escolhidos seis jovens; um de cada região do país, com dois representantes do Sudeste. Confira abaixo os vencedores:

Emilly Raiane Rodrigues ( Sul ) — 24 anos, Engenharia Aeroespacial na UFSM

) — 24 anos, Engenharia Aeroespacial na UFSM Gabriela Santos Mendanha ( Centro-Oeste ) — 24 anos, Medicina na PUC Goiás

) — 24 anos, Medicina na PUC Goiás Hugo Santos Maia ( Norte ) — 23 anos, Engenharia de Energia na UFPA

) — 23 anos, Engenharia de Energia na UFPA Naomi Nascimento Ferreira (Nordeste) — 23 anos, Medicina na UFC

— 23 anos, Medicina na UFC Narayane Ribeiro Medeiros ( Sudeste ) — 23 anos, Engenharia Aeroespacial no ITA

) — 23 anos, Engenharia Aeroespacial no ITA Pedro Henrique Docema Rodrigues (Sudeste) — 21 anos, Medicina na USP

Fora o reconhecimento, os seis vão ganhar uma viagem com tudo pago para conhecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo da China.

Os seis vencedores do Prêmio Protagonismo Universitário: escolhidos vão ganhar uma viagem para a China (Eduardo Frazão/Divulgação)

A edição deste ano do prêmio recebeu mais de 1,6 mil inscrições e foi a primeira a contemplar jovens de todas as regiões do país com projetos de impacto dentro e fora das salas de aula.

Após entrevistas com mais de 300 candidatos, 15 finalistas foram escolhidos e participaram, em São Paulo, de uma programação especial na última quinta-feira, 30, que incluiu um curso de liderança promovido pelo Na Prática.

“Em um país tão gigante e desigual, a gente pensou em criar exemplos inspiradores para todos os jovens. E a melhor forma de criar inspiração é destacar quem está próximo. O Prêmio Na Prática tem essa perspectiva de ter uma categoria regional, para a gente reconhecer lideranças regionais, nas suas comunidades e universidades, e que vão servir de referência para outros jovens que estão próximos", disse Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática, durante a cerimônia de premiação.

O evento contou com a participação de representantes de grandes empresas e universidades brasileiras, além de nomes de destaque nas áreas de educação e filantropia.

Um dos convidados foi André Esteves, presidente do conselho de administração e sócio do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de EXAME). O executivo compartilhou com os jovens algumas lições de sua trajetória.

"Eu nem sabia o que era um banco de investimentos, mas soava legal. E foi essa minha fagulha de oportunidade. A primeira lição que eu posso dar para vocês é não perder uma oportunidade", disse Esteves. "Nunca deixem de ser protagonistas das suas próprias vidas. O Brasil vai ser muito melhor se vocês protagonizarem as suas histórias".

Conheça os 15 universitários finalistas

CENTRO-OESTE

Diogo Godinho Schwartz, 22 anos

Engenharia Elétrica - UnB (Universidade de Brasília)

Bicampeão em inovação em Engenharia e Saúde, é líder em startup que busca cura para câncer de fígado

Diogo é hoje Diretor de Tecnologia da startup METALA, coordenando projetos de pesquisa aplicada com nanopartículas para tratamento de câncer de fígado. Também foi bicampeão da Biochallenge, maior competição de Engenharia aplicada à saúde no Brasil, em 2024 e em 2025, desenvolvendo em uma das edições um projeto para pessoas com deficiência auditiva. É presidente do Capítulo Estudantil da IEEE EMBS (Engineering in Medicine and Biology Society) pela UnB. Como coordenador e fundador do projeto de extensão Cientistas da Vida, iniciativa do IEEE EMBS UnB que leva oficinas práticas de engenharia biomédica a escolas públicas de ensino médio do Distrito Federal, conquistou um financiamento internacional que garantiu a continuidade das atividades.

Gabriela Santos Mendanha, 24 anos

Medicina - PUC Goiás

Desenvolveu uma IA que revolucionou cirurgias oftalmológicas e preparou centenas de medalhistas em competições de conhecimento

No Ver Hospital dos Olhos, vinculado à PUC Goiás, ela desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial para interpretar tomografias de córnea no pré-operatório de cirurgias refrativas — um dos maiores desafios da oftalmologia. Diante da alta taxa de discordância entre especialistas e do custo de exames complementares, ela concebeu uma solução automatizada capaz de padronizar a triagem e reduzir erros clínicos. O modelo atingiu mais de 80% de acurácia, reduziu 70% dos custos de triagem e gerou economia média de R$ 37 mil em 112 pacientes. O trabalho foi premiado em congressos nacionais, e reconhecido pelo Bascom Palmer Eye Institute (EUA). Gabriela também é professora de STEM e treinadora de jovens para competições de conhecimento, como a Olimpíada Brasileira de Física e a International Young Physicists' Tournament, competição na qual bateu recordes e alcançou 100% de alunos premiados no colégio onde dá aulas.

Maurício Martinho Lino Junior, 25 anos

Ciências Econômicas - Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Ganhador de competição nacional de economia e assessor de investimentos de alta performance

Assessor de investimentos da Kasa Capital, foi classificado entre os 3 melhores no escritório em receita e satisfação dos clientes, dentre 80 assessores. Conquistou o primeiro lugar na Gincana Nacional de Economia em 2025 e foi aprovado no Aspire Leaders Program, programa internacional voltado a jovens de primeira geração universitária e de baixa renda, reconhecido por promover liderança inclusiva e impacto social global. Como voluntário no Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas (NEPE) da UEG, retomou a pesquisa da cesta básica em Anápolis após uma década de inatividade, desenvolvendo um aplicativo próprio para coleta e análise de dados e criando o Índice de Confiança do Graduando (ICG).

NORDESTE

Ana Clara Prado Rocha, 22 anos

Direito - Universidade Federal de Sergipe

Empreendedora, foi pioneira do Nordeste em campeonato global de debates e criou sistema que corta 80% do tempo de análise de casos do MPT

Clara fundou o Guia Jurídico, plataforma de empregabilidade para talentos da área jurídica com mais de 5.000 usuários ativos, 300 oportunidades mapeadas e parcerias com 10 universidades. Foi a primeira pessoa do Nordeste a representar o Brasil como debatedora no WUDC (World Universities Debating Championship), o maior torneio universitário de debates do mundo, e como juíza no WSDC (World Schools Debating Championship), o campeonato mundial escolar. Como estagiária no Ministério Público do Trabalho, criou um sistema em Power BI que reduziu em 81% o tempo médio de análise de casos, e foi replicado em outras unidades do órgão. Criou também a Sociedade Sergipana de Debates, a primeira do estado, formando mais de 500 jovens em oratória e pensamento crítico.

José Emanuel Figueredo Lopes Lacerda, 20 anos

Ciências Exatas - Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Criou Healthtech que acelera diagnósticos de tireoide e coordena instituto que pesquisa condições de vida no espaço

O jovem empreendedor e pesquisador maranhense que se destaca pela liderança à frente da MetaSense, healthtech focada em diagnóstico rápido de disfunções da tireoide. Como fundador e CEO, estruturou o modelo de negócio, validou o MVP em incubadora (Hub SESI) e liderou a conquista de R$147,8 mil em prêmios e recursos, além de acumular vitórias em três hackathons nacionais de inovação. Sua atuação combina visão estratégica, domínio técnico e capacidade de articulação, evidenciada também no Instituto Geração de Marte, onde exerce o papel de pesquisador e líder de embaixadores, coordenando jovens em projetos científicos sobre fisiologia humana em microgravidade e sistemas de suporte à vida. Além dessas frentes, José acumula experiências em comunicação e marketing científico pela Guará Spac e em análise de dados industriais pela JSF Florestal.

Naomi Nascimento Ferreira, 23 anos

Medicina - Universidade Federal do Ceará (UFC)

Fundou missão de planejamento familiar que levou métodos contraceptivos a mais de 300 mulheres no interior do Ceará

Como fundadora e presidente da Missão Mulher Saudável, liderou uma iniciativa inédita que levou educação sexual, planejamento familiar e inserção de DIUs a comunidades do interior do Ceará, especialmente nas cidades de Crateús e Quiterianópolis. O projeto, hoje reconhecido como extensão oficial da UFC, já beneficiou mais de 300 mulheres, capacitou 60 profissionais da atenção básica e alcançou cerca de 1.000 estudantes de ensino médio com ações educativas sobre saúde menstrual, dor pélvica e contracepção. Além disso, Naomi fundou e presidiu a Liga Acadêmica de Ginecologia Minimamente Invasiva (MIGS/UFC), onde estruturou treinamentos em videolaparoscopia e atividades práticas de ginecologia, fortalecendo a formação de futuros médicos e integrando ensino e extensão. Sua trajetória combina liderança, impacto social e compromisso com uma medicina mais acessível e humanizada. Também teve papel estratégico na Expedição Cirúrgica USP–UFC, articulando a chegada do projeto ao Nordeste e contribuindo para centenas de atendimentos e cirurgias.

NORTE

Glauber Wiyampo Tiriyo, 30 anos

Direito - Universidade do Estado do Amapá (UEAP)

Atua na defesa e garantia de políticas públicas para indígenas em contexto urbano, promovendo o uso da tecnologia para a defesa de territórios

Presidente da Associação dos Indígenas em Contexto Urbano de Macapá (SAPTI), Glauber representa mais de 350 pessoas e tem atuado na formulação de políticas públicas voltadas à inclusão social, qualificação profissional e geração de renda para indígenas que vivem nas cidades. Sob sua liderança, a associação promoveu o 1º Seminário sobre Indígenas em Contexto Urbano no Amapá, fortalecendo o diálogo entre comunidades e governo e antecipando debates estratégicos para a COP 30. Glauber também coordenou a Formação de Jovens em Gestão Territorial, que capacitou 15 jovens no uso de drones e tecnologias ambientais para monitoramento e defesa de territórios indígenas, promovendo autonomia e inovação comunitária. Atualmente, concilia a graduação com cargos na Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, onde articula oportunidades de emprego e empreendedorismo para populações vulneráveis, e atua na comunicação institucional e no acompanhamento de políticas de inclusão de um gabinete legislativo.

Hugo Santos Maia, 23 anos

Engenharia de Energia - Universidade Federal do Pará

Pesquisa soluções em energia renovável e criou sistema de gestão de armazéns na Suzano que derrubou divergências à metade

Hugo atua como estagiário em Logística e Supply Chain na Suzano, onde desenvolveu um sistema interno de gestão de armazém (WMS caseiro) que reduziu em 50% as divergências de estoque e em 60% o tempo de devoluções, demonstrando autonomia, inovação e impacto operacional reconhecido. Paralelamente, se envolveu em projetos de pesquisa em energias renováveis — especialmente em hidrogênio verde —, traduzindo resultados acadêmicos em soluções aplicadas. Foi responsável pela fundação do primeiro Centro Acadêmico de Engenharia de Energia da Região Norte e bolsista administrativo na UFPA, além de reunir participações voluntárias em iniciativas sociais e educacionais, como o programa Formare e o projeto Mão na Roda.

Rafaela Melo da Silveira, 21 anos

Engenharia Civil - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP)

Criou startups focadas em produtos sustentáveis e acessíveis, e venceu competições nacionais e internacionais

Fundadora e C-level de duas startups — Mulheres de Fibra e Apeîara Mapas —, Rafaela liderou o desenvolvimento de produtos sustentáveis e acessíveis das marcas, como telhas ecológicas com fibra de coco e mapas táteis para inclusão de pessoas com visão reduzida. Foi reconhecida em competições nacionais e internacionais: conquistou o 1º lugar na Power4Girls (2022), foi finalista na FEBRACE (2023) e vencedora do Desafio Liga Jovem (2024), que lhe garantiu mentoria e intercâmbio internacional. Além disso, tem trajetória consistente em pesquisa aplicada e inovação sustentável, com atuação em projetos de impacto social e acadêmico que integram tecnologia, sustentabilidade e protagonismo feminino no Norte do país.

SUDESTE

João Gabriel Valentim Rocha, 28 anos

Engenharia da Computação - Insper

Bolsista integral do Insper, é CTO de startup focada em soluções de IA e conquistou 19 medalhas em competições de conhecimento

Como cofundador e CTO da startup Nero.AI, lidera a engenharia de produtos de IA aplicados a diferentes setores — de saúde a jurídico e hospitalidade — criando pipelines de aprendizado de máquina, sistemas RAG e infraestruturas automatizadas em nuvem. Fundou o Comitê de Bolsistas do Insper e ministra cursos de IA cujos recursos financiam bolsas estudantis. Acumula 19 medalhas em olimpíadas científicas e já participou de quatro projetos de pesquisa, ganhando o prêmio de Iniciação Tecnológica CNPq-Insper. Como estagiário do BTG Pactual, desenvolveu soluções de alto impacto, incluindo um sistema de recomendação para mais de 300 mil clientes e um classificador de transações financeiras com capacidade de processar 500 mil operações por dia.

Narayane Ribeiro Medeiros, 23 anos

Engenharia Aeroespacial - Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Finalista de competição da NASA, recebeu prêmio nacional por contribuição na ciência e pesquisa montagem inteligente de aeronaves

Narayane liderou o projeto GeoPredict, que aplicava IA e processamento de imagens para análises ambientais e climáticas, selecionado em 2024 como finalista global do NASA International Space Apps Challenge entre mais de 10 mil projetos. A iniciativa também levou conscientização sobre mudanças climáticas a 200 jovens de escolas públicas e cursinhos populares. A estudante venceu o Prêmio Carolina Bori “Ciência & Mulher”, na categoria Graduação – Engenharias/Exatas/Ciências da Terra, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Hoje, é pesquisadora da FAPESP em parceria com a Embraer no projeto FLYMOV, que investiga montagem final inteligente de aeronaves, presidente da ITACube, equipe universitária de nanossatélites responsável por lançamentos reais em órbita, e master researcher do ITAndroids, que desenvolve robôs humanoides para explorações espaciais.

Pedro Henrique Docema Rodrigues, 21 anos

Medicina - Universidade de São Paulo (USP)

Refundou tradicionais expedições de saúde da USP, com mais 5 mil atendimentos, e mobilizou mais de 40 voluntários em ação humanitária após enchentes no RS

À frente da refundação da Bandeira Científica da USP, coordenou expedições humanitárias de saúde que realizaram mais de 5 mil atendimentos a populações em vulnerabilidade em 15 especialidades médicas e mobilizaram mais de R$300 mil em recursos, restabelecendo uma das iniciativas de extensão mais tradicionais do país. Em 2024, liderou também ações emergenciais no Rio Grande do Sul, articulando 40 voluntários em resposta a enchentes e estabelecendo parcerias com a Força Aérea Brasileira, ONGs e instituições de saúde para garantir atendimento em regiões isoladas. Além disso, fundou a Liga de Saúde Humanitária, primeira do tipo no Brasil, e com ela promoveu cursos, palestras e participou de expedições, como a da ONG Zoé, em Belterra (PA), da Transborda Caiçara, em Guaraqueçaba (PR); na expedição Diauarum da ONG Xingu+Catu, no Baixo Xingu (MT), entre outras.

SUL

Andrês Amado Teixeira, 22 anos

Engenharia Elétrica – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Duas vezes eleito melhor estagiário da Huawei, dobrou a produtividade de instalações da empresa e criou automações de alto impacto

Na Huawei, onde atua atualmente como Project Control Manager, foi reconhecido duas vezes como Melhor Estagiário, dobrando a produtividade de instalações (de 50 para 101), aprimorando indicadores de qualidade e implementando automações em Python e interfaces no ISDP (plataforma de gestão de serviços de campo) que elevaram a eficiência operacional e a tomada de decisão. Durante seu estágio, atuou como PMO para projetos com a TIM, desenvolveu um banco de dados que eliminou o acúmulo de pedidos e otimizou processo, além de liderar o projeto TIM Baterias, coordenando logística reversa, KPIs e relacionamento com fornecedores. Estagiou na Montax Engenharia e integrou a empresa júnior Tera Engenharia, onde ajudou a desenvolver um sistema de reconhecimento de peças por meio de Python e modelagem 3D.

Emilly Raiane Rodrigues, 24 anos

Engenharia Aeroespacial - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Desenvolveu projeto de nanosatélites na agência espacial francesa e impactou 2 mil estudantes criando escola focada em democratizar formação tecnológica

Atuou em um projeto internacional de nanosatélite na agência espacial francesa (Centre National d’Études Spatiales), onde desenvolveu sistemas de recuperação autônoma do computador de bordo que aumentaram em 98% a disponibilidade do satélite e reduziram em mais de 85% o tempo de inicialização. Também realizou uma pesquisa aplicada no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, com foco em software embarcado e otimização de sistemas críticos. Além da excelência técnica, Emilly cofundou a Escola Piloto de Engenharia Aeroespacial, a primeira da América Latina, voltada à democratização da formação científica e tecnológica — iniciativa que impactou mais de 2.000 estudantes e estabeleceu parcerias com NASA, ESA, Boeing e Embraer. Seu engajamento em educação científica e inclusão tecnológica se estende ainda a projetos como o “Minifoguetes em Escolas Públicas” e o “Webservatório”, ambos voltados à redução da evasão escolar e ao estímulo de jovens para carreiras em ciência e engenharia.

Juliana Campos Meurer, 23 anos

Ciências Biológicas - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Investigou conservação das águas em iniciativa da National Geographic e se destaca por publicações internacionais em astrobiologia

Estagiou na Paragon One, em parceria com a National Geographic e a The Nature Conservancy, com foco na condução de pesquisas para investigar esforços de conservação em andamento e identificar questões relacionadas à conservação de água doce em Porto Alegre. Bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET), coordena eventos científicos e de extensão, como a BioFeira, além de atuar em ações de educação ambiental em escolas e comunidades. Como pesquisadora em astrobiologia — que conecta biologia e ciências espaciais — é autora do artigo “Astroecology: bridging the gap between ecology and astrobiology”, publicado no International Journal of Astrobiology. Vem se destacando também na divulgação científica, com textos publicados no Astrobites, Popular Astronomy e no blog da Sociedade Brasileira de Astrobiologia.