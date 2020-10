Na Netflix, Enola Holmes tem uma grande lição de inglês (sem spoilers)

Mulheres talentosas ofuscadas por seus irmãos homens. Educação repressora x educação transformadora e criativa. Alegrias e dificuldades de uma jovem mulher. São muitos os temas dessa aventura, que está no Netflix!

Sobre os bastidores, é legal saber que Millie Bobby Brown (a Eleven, de Stranger Things) foi a produtora do filme e a protagonista aos 15 anos. Uau. E também que a Netflix deve responder a um processo relacionado a direitos autorais, por parte da família do Conan Doyle (o criador de Sherlock Holmes). Mas… estamos aqui para aprender inglês, né?

Retirei do filme algumas frases memoráveis, que mostram a inteligência, o humor e até a sabedoria de alguns personagens. Pra você ler e refletir sobre cada uma delas, e quem sabe até assistir o filme (de novo?) tentando identificar estas frases. Ressaltei também várias regrinhas do inglês para você aprender ou rever.

E no final, dá uma olhada na entrevista super rápida com a Millie Bobby Brown e a Helena Bonham Carter.

As frases abaixo não contém spoilers.

“You’re being emotional. It is understandable. But unnecessary”

Outros adjetivos que usam o prefixo “un” para fazer o oposto:

unfortunate, untidy, unknown, unhappy, unimaginative, unreliable, uninterested

“You can choose two paths, Enola.Yours, or what others choose for you”

Others: nunca coloque um substantivo depois.

É errado dizer: others people, others books, others cars. O correto é “other people, other books, other cars” (outros livros, outros carros)

Some scientists think we should reduce the number of flights to prevent global warming; others disagree.

“I was scared of hating every second of my life”

Veja outros usos de scared (frightened or worried)

He’s scared of spiders. I’m scared of telling her what really happened.

He’s scared to tell her what really happened.

I was scared (= very worried) (that) you might not be there.

I was scared stiff (= extremely frightened). She had a scared look on her face.

“Try to be excited, not disappointed, with the possibilities of something new!”

Outros adjetivos que podem ser seguidos por with:

associated with, bored with, blessed with, busy with, annoyed with, angry with

“Sometimes you have to let nature take its course”

Quando estiver em dúvida se deve usar let ou leave, substitua por “permitir”. Se fizer sentido, você deve usar o let.

‘Let me see’ (deixe-me ver, permita que eu veja / ‘Let it go’ (deixa ir)

E quando usar leave?

Quando o sentido for ir embora, partir, abandonar, deixar algo em algum lugar, sair de algum lugar, como deixar de um jeito (limpo, janela fechada etc).

“You have no intention to change a world that suits you”

O substantivo suit significa terno, tailleur ou roupa específica para um propósito:

She wore a dark blue suit. A diving/protective/ski suit; a swimsuit, a spacesuit

Também significa processo legal: a malpractice/negligence/paternity suit

Mas o verbo to suit, como na super verdadeira frase acima, significa

“estar perfeito para uma determinada pessoa, situação ou ocasião”

A lot of corn is grown in this area – the soil seems to suit it very well.

The city lifestyle seems to suit her – she looks great.

You have no intention to change a world that suits you.

Confira no site da BBC a entrevista com a Helena Bonham Carter e a Millie Bobby Brown.

Rosangela Souza (@rosefsouza_) é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas, (@companhiadeidiomas), coautora do Guia para Programas de Idiomas em empresas, e também sócia da Pousada Pé da Mata (@pedamatamaresias), onde vive. Graduada em Letras/Tradução/Interpretação pela Unibero, Especialista em Gestão Empresarial, com MBA pela FGV e PÓSMBA pela FIA/FEA/USP, tendo realizado diversos cursos em faculdades internacionais. Ex-professora na Pós Graduação ADM da FGV. Colunista dos portais Catho, Vagas, AboutMe e Exame.com. Quer falar com ela? rose@companhiadeidiomas.com.br ou instagram @rosefsouza_