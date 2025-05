Na era da inteligência artificial, marcas fortes se destacam pela voz — não só pela tecnologia

No cenário atual da comunicação digital, onde a produção de conteúdo se tornou quase instantânea graças às ferramentas de inteligência artificial, as marcas enfrentam um novo desafio: não serem esquecidas. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

A facilidade em gerar textos, roteiros, apresentações e campanhas inteiras criou um mar de conteúdos tecnicamente corretos, mas estrategicamente indistintos.

Tudo parece certo, mas quase nada soa autêntico. O problema, ao contrário do que muitos pensam, não está na produção, mas na falta de significado.

E é exatamente aí que reside a nova vantagem competitiva: uma voz de marca forte, pessoal e inconfundível.

Criatividade humana como diferencial competitivo

A inteligência artificial está nivelando o campo de jogo ao tornar a produção de conteúdo mais acessível, rápida e barata. Isso, no entanto, não representa uma ameaça, e sim o novo ponto de partida.

O verdadeiro risco aparece quando todas as marcas usam as mesmas ferramentas, alimentadas pelos mesmos dados, para entregar mensagens parecidas.

O resultado é um mercado saturado de mensagens corretas, porém esquecíveis.

O conteúdo genuinamente humano — o chamado “conteúdo OG” — se torna um ativo inimitável.

Histórias fundacionais, visões pessoais e aprendizados reais são elementos que não podem ser replicados por nenhum algoritmo. Em tempos em que a velocidade é comoditizada, a originalidade se transforma em escassez valiosa.

O futuro do conteúdo passa pela originalidade

O futuro será moldado por três tendências principais:

Equidade narrativa como novo SEO: estrutura e linguagem originais terão mais peso do que palavras-chave repetidas;

como novo SEO: estrutura e linguagem originais terão mais peso do que palavras-chave repetidas; Redação como pilar da marca: marketing precisa funcionar como redação e extrair histórias reais;

marketing precisa funcionar como redação e extrair histórias reais; Protagonismo de pessoas reais: fundadores e colaboradores ganham mais relevância do que selos genéricos.

A hora de agir e dominar a inteligência artificial é agora

