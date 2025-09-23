Na contramão do etarismo, veja 11 pessoas famosas que se tornaram muito bem-sucedidas depois dos 50

Nem toda trajetória de sucesso começa cedo. Enquanto o arquétipo do jovem empreendedor domina o imaginário coletivo, uma pesquisa da Universidade de Harvard revelou que fundadores com mais idade têm mais chances de alcançar sucesso extremo — especialmente entre os 50 e 60 anos. As informações foram retiradas de Business Insider.

A seguir, veja 11 líderes e empreendedores que só encontraram o auge de suas carreiras depois dos 50 anos. Histórias que mostram como maturidade, experiência e visão estratégica podem ser poderosas ferramentas de gestão.

Bem-sucedidos depois dos 50

1. Martha Stewart

Ex-corretora de ações, Stewart lançou sua revista aos 49 anos e seu programa de TV aos 50. Em 1999, tornou-se bilionária com a abertura de capital da Martha Stewart Living Omnimedia.

2. Harland Sanders (Coronel Sanders)

Fundou a KFC aos 62 anos após décadas em diferentes empregos. Seu modelo de franquias transformou o frango frito em uma marca global.

3. Ray Kroc

Aos 52 anos, transformou um pequeno restaurante em uma das maiores redes do mundo: o McDonald’s. Hoje, a marca fatura mais de US$ 25 bilhões por ano.

4. Bernie Marcus

Após ser demitido, fundou a Home Depot aos 50 anos. A rede virou um gigante do varejo de materiais de construção e vale mais de US$ 400 bilhões.

5. Leo Goodwin

Fundou a seguradora GEICO aos 50 anos, inovando com um modelo de negócios direto ao consumidor. Hoje, é uma das maiores do setor nos EUA.

6. Arianna Huffington

Aos 55, fundou o Huffington Post. Sob sua liderança, o site tornou-se um dos mais influentes do mundo, sendo vendido ao BuzzFeed em 2021.

7. Julia Child

Publicou seu primeiro livro de receitas aos 49 e estreou na TV aos 50. Tornou-se uma das maiores divulgadoras da culinária francesa nos EUA.

8. Tim e Nina Zagat

Criaram o Zagat Survey aos 40, mas só largaram suas carreiras no Direito aos 58 e 60 anos. O guia foi vendido ao Google por US$ 151 milhões.

9. Taikichiro Mori

Fundou a Mori Fudosan aos 51 anos. Em 1991, era o homem mais rico do mundo, com fortuna de US$ 13 bilhões, graças ao setor imobiliário no Japão.

10. Julie Wainwright

Após fracassar com a Pets.com, fundou a The RealReal aos 50 e poucos anos. Hoje, o marketplace de artigos de luxo fatura mais de US$ 600 milhões.

11. Kris Jenner

Aos 52 anos, criou o reality “Keeping Up with the Kardashians” e estruturou um império de mídia e negócios familiares bilionários.

Liderança e maturidade: um diferencial estratégico

Essas histórias revelam um padrão: a liderança exercida por profissionais acima dos 50 anos é frequentemente mais estratégica, resiliente e fundamentada em experiência real. Em um mercado cada vez mais complexo, esses nomes provam que a maturidade pode ser um trunfo — e não um obstáculo — para inovar, gerir equipes e transformar negócios em marcas globais.

Seja na tecnologia, gastronomia, mídia, seguros ou construção, essas lideranças mostram que nunca é tarde para alcançar grandes feitos — e que a experiência acumulada pode, sim, ser a base de decisões mais sólidas e duradouras.

Curso ensina habilidades essenciais em liderança

Para profissionais que desejam aperfeiçoar suas competências em gestão, surge uma oportunidade relevante: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, une-se à Saint Paul, uma das principais escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão.

O treinamento virtual com certificado foi desenvolvido para ensinar como se tornar um líder mais completo, combinando habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas essenciais no mercado atual.

O que o programa oferece?

Durante o curso, os participantes descobrirão qual perfil de líder é mais valorizado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e estratégias para alavancar a carreira rumo a cargos de alta liderança internacional.

O conteúdo completo tem três horas de duração, distribuído em quatro aulas 100% online - sendo a última ao vivo - que equilibram teoria e prática. O investimento é de apenas R$ 37,00.

Flexibilidade total

Por ser totalmente virtual, o treinamento pode ser acompanhado de qualquer lugar do mundo, sem barreiras geográficas. Os concluintes recebem certificado de participação oficial, assinado pela EXAME e Saint Paul, para valorizar o currículo profissional.

[EU QUERO ME INSCREVER NO TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL]