Na contramão do etarismo: conheça a carreira que valoriza profissionais 50+

Estimativas do IBGE mostram que daqui uns anos será comum ter profissionais mais maduros do que jovens no mercado de trabalho. A expectativa é de que, em 2040, pessoas com mais de 45 anos ocupem em torno de 56% da força de trabalho no Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

Isso significa que, em pouco tempo, a força de trabalho será majoritariamente composta por uma população mais velha. Mas sabemos que o mercado nem sempre é inclusivo com essa faixa etária.

Diante deste cenário, a carreira ESG pode ser vista como uma alternativa. Não apenas por conta da preocupação com a diversidade e inclusão que caracteriza o pilar social da sigla, mas também porque – por se tratar de um setor relativamente novo – a experiência acumulada por estes profissionais ao longo de suas carreiras é muito valorizada.

Profissionais mais experientes podem assumir papéis de liderança e mentoria dentro das empresas, por exemplo, orientando as gerações mais jovens e promovendo uma cultura empresarial mais sustentável e ética.

Um cenário positivo para os próximos anos

Um estudo do Fórum Econômico Mundial mostra que, até 2027, vão existir cerca de um milhão de novas vagas relacionadas ao ESG. O estudo também coloca o especialista em sustentabilidade em segundo lugar no ranking das profissões que devem gerar mais vagas até 2030, atrás apenas do especialista em inteligência artificial.

Diante deste cenário, observa-se uma expansão do ESG no mercado de trabalho, o que torna a área um é um oceano azul de oportunidades, inclusive para profissionais mais maduros.

Mas afinal como ingressar para essa área? Abaixo, elencamos três dicas de como se preparar para trabalhar com ESG.

Adaptação de habilidades e experiências anteriores

A bagagem que profissionais mais experientes possuem é uma das principais características que pode ser usada estrategicamente a seu favor. Identifique como as vivências e habilidades anteriores podem ser aplicadas no contexto do ESG.

Networking estratégico

Construa uma rede de contatos sólida com profissionais da área. Utilize plataformas profissionais como LinkedIn para se conectar com especialistas, recrutadores e empresas que valorizam iniciativas de sustentabilidade. Se possível, participe de eventos, conferências e grupos de discussão relacionados ao ESG.

Educação continuada em ESG

Existem diversos materiais e cursos gratuitos disponíveis na internet voltados para o entendimento e aplicação de princípios de ESG . É o caso, por exemplo, do treinamento Jornada ESG: Carreira em Sustentabilidade.

Desenvolvido com o intuito de ajudar profissionais a manterem sua competitividade no mercado, o treinamento promete capacitar profissionais em diferentes momentos de carreira para aplicar os princípios ESG em diferentes áreas.

O treinamento é totalmente gratuito e as aulas 100% online. Durante os encontros, que vão ao ar a partir de 19 de fevereiro, serão abordados temas como a integração dos princípios ESG no planejamento estratégico das empresas, a importância da sustentabilidade e das questões sociais e de governança corporativa nos negócios e, principalmente, como dar os primeiros passos para se especializar na área e aproveitar as oportunidades em ESG que devem surgir nos próximos anos.

