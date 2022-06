Mundo Animal está com 110 vagas de emprego em Jundiaí e Goiânia; saiba como se inscrever

A Mundo Animal, rede de lanchonetes temática, que conta com 50 unidades e faturou R$ 150 milhões em 2021, está com 110 vagas abertas.

As contratações são em ocasião da inauguração de duas novas unidades da rede, uma na cidade de Jundiaí, no dia 30 de junho, e outra na cidade de Goiânia no dia 16 de junho.

Para a nova unidade de Goiânia, são cerca de 60 vagas em aberto, já para a unidade de Jundiaí são outras 50 oportunidades. As contratações incluem cargos como recepcionista, operador de caixa, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, auxiliar de copa, recreacionista, chapista e atendente de lanchonete.

Para as vagas disponíveis na unidade de Jundiaí, os interessados deverão enviar o CV para o e-mail vagasmajundiai@gmail.com.

Já para os processo de recrutamento de Goiânia, os interessados deverão enviar o CV para o e-mail vagasmagoiania@gmail.com.

Nenhuma das funções de nenhuma das duas lojas exigem experiência, o único requisito é que o candidato seja proativo e tenha muita atitude.

"Estamos sempre em busca de pessoas esforçadas e que consigam incorporar a magia do nosso negócio. Na Mundo Animal os nossos guias de expedição, como são chamados uma parte dos nossos funcionários, fazem parte da experiência temática, então mais do que capacidade de atuação, é fundamental saber encantar", diz Jian Lorenzetti, diretor de Implantação da M&A Franchising.