Mulher de 39 anos ganha US$ 900 mil por ano em seu consultório: ‘Eu era péssima com dinheiro’

Mesmo tendo começado sua carreira com dificuldades para lidar com dinheiro, a médica dermatologista Anna Chacon, de 39 anos, hoje fatura cerca de US$ 896 mil e trabalha entre 80 e 120 horas por semana, além de manter o consultório aberto 24 horas por dia.

Muito desse faturamento anual é adquirido por consultórios próprios, telemedicina, aluguel de imóveis e parcerias comerciais. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Cansado das limitações da carreira corporativa? Descubra como usar capital alavancado para adquirir negócios rentáveis e assumir liderança imediata. Garanta sua vaga no Pré-MBA de Finanças Corporativas por R$ 37,00

Multiplicação de receita e estrutura financeira sólida

Em 2024, a receita total de Anna Chacon se aproximou de US$ 900 mil. Ao mesmo tempo, sua carteira de investimentos atingiu um valor superior a US$ 3,2 milhões, e o patrimônio líquido total está estimado em US$ 6 milhões.

Esse desempenho financeiro não foi resultado de sorte. Após trabalhar como dermatologista contratada na Cleveland Clinic, ela decidiu abrir sua própria clínica em 2021.

Investimento de risco e visão estratégica

Para colocar o plano em prática, Chacon investiu aproximadamente US$ 180 mil para obter licenças médicas válidas em todos os estados americanos. O valor incluiu:

Viagens

Serviços profissionais

Taxas administrativas

Verificações de antecedentes — um esforço que, anos depois, se transformaria em uma ampla rede de atendimento remoto

Ela também passou a investir na aquisição de imóveis. Em 2022, comprou um prédio comercial por US$ 1,1 milhão em Coral Gables, quitando a hipoteca no ano seguinte. Parte do espaço abriga seu consultório, enquanto outra porção é alugada por uma clínica estética por US$ 7.500 mensais.

Participe do treinamento por R$ 37: descubra como entregar crescimento rápido sem começar do zero. Aprenda a gestão financeira que expande negócios existentes de forma sustentável

Em 2023, adquiriu uma casa em Pinecrest por US$ 1,9 milhão, hoje também alugada por valor similar.

De viver de salário em salário à construção de um império

Apesar do cenário atual de sucesso, Chacon revela que já teve sérias dificuldades com dinheiro.

"Eu era péssima com finanças. Vivia de salário em salário" Anna Chacon, médica dermatologista

Ela credita parte dessa fase à cultura de consumo em Miami, onde cresceu, e à falta de educação financeira.

A importância de dominar as finanças corporativas

A história de Schweber representa uma tendência nas finanças corporativas: usar capital alavancado para adquirir negócios rentáveis e assumir posição de liderança imediata. Exige conhecimento financeiro, perfil empreendedor e muita resiliência. Mas o retorno financeiro e pessoal pode ser transformador.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.