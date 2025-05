Mulher de 38 anos ganha mais de US$ 100 mil como engenheira de prompts: ‘Não se subestime’

Em 2017, Allison Harbin concluiu seu doutorado em história da arte pela Universidade Rutgers com o objetivo claro de seguir carreira acadêmica. Durante anos, dedicou-se ao ensino superior e à produção de artigos. Mas, em 2023, ao ser abordada por um recrutador, sua trajetória profissional tomou um rumo inesperado: ela foi contratada para atuar no projeto Gemini, chatbot de IA generativa do Google.

Sem formação técnica ou experiência com programação, Harbin foi responsável por ajudar a refinar as respostas da ferramenta. O contrato de seis meses despertou nela o interesse definitivo pela área, levando-a a se consolidar como engenheira de prompts — função voltada à elaboração de comandos que fazem modelos de IA, como o GPT, fornecerem respostas mais eficazes.

Hoje, aos 38 anos, ela atua em uma empresa de tecnologia voltada ao setor de saúde, com um salário superior a US$ 100 mil por ano. Trabalha remotamente de seu apartamento em Chicago, onde treina modelos de linguagem, cria instruções específicas para usos corporativos e orienta equipes no uso de IA generativa no ambiente de trabalho.

“Não subestime o que você é capaz de descobrir sozinho. Você só precisa de tempo e dedicação”, afirma Harbin. As informações são de CNBC Make It.

IA: a nova fronteira de talento — e salários altos

A história de Harbin reflete um movimento claro no mercado global: a corrida por talentos em inteligência artificial não se limita mais a engenheiros e programadores. Empresas estão em busca de profissionais capazes de operar, treinar e adaptar modelos de IA à realidade dos negócios — e estão dispostas a pagar alto por isso.

Cargos como engenheiro de prompts, analista de IA e especialista em automação têm registrado crescimento acelerado. Mais do que uma função técnica, dominar IA passou a ser uma habilidade estratégica. Profissionais que entendem como extrair o melhor da tecnologia, comunicam-se bem e sabem contextualizar as ferramentas aos objetivos de negócio se tornaram peças-chave em qualquer setor.

E esse novo perfil abre espaço para talentos como Harbin: pessoas curiosas, autodidatas, com raciocínio crítico e domínio da linguagem. Sua história mostra que não é mais necessário um diploma tradicional em tecnologia para atuar no centro da revolução da IA — mas é indispensável saber utilizá-la com profundidade.

