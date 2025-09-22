Mulher de 31 anos largou o 'CLT' e hoje fatura US$ 220 mil por ano: ‘Não voltarei para um chefe só’

Rachael De Foe tomou uma decisão radical e pediu demissão do emprego das 9h às 17h, mesmo sem ter um plano definido.

Após anos atuando em relações públicas em agências e startups de Singapura, ela já enfrentava sinais recorrentes de burnout e sabia que o modelo corporativo tradicional não oferecia o equilíbrio que buscava.

O que ela não imaginava é que esse movimento ousado a levaria a fundar a própria empresa, criar um novo modelo de atuação e triplicar sua renda em menos de cinco anos. As informações foram retiradas do CNBC Make It.

Da demissão ao empreendedorismo sem plano

Rachael saiu do emprego com a ideia de “tirar um tempo”. Durante as festas de fim de ano, pensava que talvez encontrasse uma nova vaga no ano seguinte. Mas, ao analisar o mercado, notava padrões que a afastavam, como:

Carga excessiva

Desequilíbrio entre demanda e equipe

Cultura que, para ela, já não fazia sentido

O modelo fracionado: menos estrutura, mais resultado

Foi então que ela fundou a Redefy, uma empresa de consultoria de comunicação com um diferencial: Rachael atua como head de comunicação fracionada para várias empresas ao mesmo tempo.

A proposta vai além do trabalho pontual do freelancer: ela se insere nas estratégias da empresa como uma líder de comunicação, mas sem vínculo CLT ou exclusividade.

“Respondo a três CEOs, mas também sou a minha própria CEO”, diz ela. O modelo permite autonomia, múltiplas fontes de receita e elimina o desgaste de liderar grandes equipes sob pressão constante.

Atualmente, Rachael gerencia de três a cinco clientes simultaneamente, mantendo controle sobre sua agenda e foco em projetos de alto valor.

Crescimento com eficiência: impacto direto nas finanças

A mudança trouxe resultados financeiros expressivos. Em seu emprego anterior, ela ganhava cerca de US$ 56 mil por ano. Com o novo modelo, passou a faturar cerca de US$ 220 mil anuais.

Nos últimos cinco anos, já acumulou mais de US$ 1,1 milhão em receita.

Mais do que aumento de renda, o modelo fracionado proporcionou escalabilidade sem sobrecarga operacional, um sonho para profissionais de finanças corporativas que buscam otimizar performance com estrutura enxuta.

