Mulher de 30 anos ganha R$ 1,6 milhão por ano trabalhando em um hospital – veja como

Aos 30 anos, Chabely Rodriguez acumula uma renda anual superior a US$ 300 mil, cerca de R$ 1,6 milhão na cotação atual.

Chabely atua como assistente anestesista certificada em hospitais de diferentes estados norte-americanos.

Virada para a carreira independente

Em 2024, Rodriguez deixou um cargo fixo com salário anual de mais de US$ 200 mil para atuar como contratada em diferentes estados, uma mudança que elevou seus ganhos e ampliou sua flexibilidade.

Hoje, como profissional autônoma na área da saúde, ela trabalha em média 40 horas semanais, mas ainda tem margem para aumentar seus rendimentos com turnos extras, se quiser. Segundo ela, manter a saúde mental é prioridade: “Quero ganhar mais, mas não à custa do meu bem-estar”.

Quitar dívidas e investir

Desde 2023, Rodriguez quitou integralmente seus empréstimos estudantis, no valor de US$ 124 mil, e passou a investir com agressividade: 40% de sua renda bruta vai para aplicações em contas de corretagem e aposentadoria.

Esse movimento é resultado de uma mudança de mentalidade. Criada com o que ela chama de “mentalidade de escassez”, Rodriguez passou os primeiros anos de sua carreira fazendo turnos de 24 horas e dobrando a carga horária para “ter sempre uma reserva”.

Com o tempo, no entanto, o foco saiu da sobrevivência para o crescimento sustentável. “Eu superei minhas próprias expectativas”, disse à CNBC Make It. “Agora eu consigo respirar.”

Meio milhão investido aos 30 anos

Em janeiro de 2025, o valor total de seus investimentos ultrapassou a marca de US$ 500 mil. A meta inicial era alcançar US$ 2 milhões e se aposentar cedo, mas ela já não está presa a um número.

Rodriguez mora atualmente no Novo México, depois de passar temporadas na Flórida e na Geórgia. Evita despesas excessivas: divide aluguel com o parceiro e dirige um carro simples.

No entanto, não abre mão de viajar: ela equilibra aventuras internacionais com acampamentos e trilhas. “Eu vivo dentro das minhas possibilidades, mas agora posso também me dar alguns presentes, ou presentear meu parceiro. É algo que eu não conseguia fazer antes.”

Domínio das finanças como diferencial competitivo

Profissionais como Rodriguez mostram que planejamento e estratégia financeira são ferramentas poderosas e acessíveis. Ao aplicar conceitos de gestão financeira na própria vida, construiu uma trajetória sólida, sustentável e com ampla margem de crescimento.

Em tempos de avanço tecnológico, a capacidade de pensar financeiramente é uma competência diferencial. E não importa se o ambiente é um centro cirúrgico ou uma sala de reuniões: quem domina as finanças, lidera seu próprio caminho.

