Muitas vagas, poucos talentos: especialista revela qual o profissional mais disputado do mercado

Existe uma demanda urgente do mercado de trabalho: as empresas estão desesperadas por profissionais que conheçam (e saibam implementar) práticas sustentáveis.

Essa é uma necessidade antiga, que surgiu antes mesmo da sigla ESG, mas ganhou força após investidores passaram a considerar iniciativas socioambientais em suas decisões de investimentos. Segundo estudo da EY, empresa de consultoria especializada em negócios, 99% dos investidores brasileiros orientam suas decisões a partir do ESG.

Para não ficar para trás, as corporações se viram sem outra saída a não ser implementar diretrizes ESG e comunicar resultados das práticas sustentáveis. Inclusive, empresas de capital aberto – aquelas com ações negociadas na bolsa de valores – são obrigadas a adotar práticas socioambientais e comunicar para o mercado os seus resultados.

A partir disso, surgiu a necessidade de recrutar profissionais para encabeçar projetos de impacto ambiental, social e governança dentro das corporações.

‘É uma dança das cadeiras’, alerta professor

No entanto, faltam talentos qualificados para executar essas funções. E isso está levando os departamentos de ESG das empresas a uma “dança das cadeiras”, conforme explica Marcus Nakagawa, professor especialista em sustentabilidade e responsabilidade social.

“Profissionais com experiência em ESG são muito disputados pelo mercado”, explica. “São pessoas que saem de uma empresa, ficam um ou dois anos e já vão para outras. É uma dança das cadeiras, porque está faltando pessoas na área”, diz ele, que é fundador da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável (Abraps).

Aquilo que poderia ser um obstáculo para o mercado, Nakagawa explica que está se tornando uma grande oportunidade para os profissionais.

Como o número de talentos qualificados não acompanha a demanda das organizações, esse mercado fica bastante aquecido, com muitas vagas abertas (só no LinkedIn, são mais de 2 mil posições esperando para serem preenchidas) e com muitos caminhos diferentes de atuação (desde trabalhar como analista em grandes empresas até ser dono do próprio negócio).

Quer conquistar uma vaga em ESG? Especialista aponta o caminho

Em entrevista a EXAME, o professor especialista Marcus Nakagawa elencou as principais recomendações para sair na frente e conquistar uma posição em ESG. Confira a seguir.

Networking é fundamental nesse setor

Fazer conexões com outros profissionais é fundamental para trabalhar com ESG. “Esteja sempre visível”, recomenda Nakagawa. “É preciso mostrar que você é capacitado. E há vários espaços para isso”, diz. Além do LinkedIn, que é uma plataforma interessante para estabelecer conexões com outros profissionais, eventos, associações e grupos de estudo e pesquisa são outras formas de entrar em contato com entusiastas do setor.

É preciso investir na qualificação profissional

Investir em qualificação profissional é a recomendação de Nakagawa para profissionais que desejam começar a trabalhar com ESG. Segundo ele, é uma boa oportunidade para adquirir conhecimento teórico, mas também fazer networking. “Você acaba conhecendo outras pessoas, outros mercados e outras ideias”, completa o professor.

A recomendação vale tanto para formações generalistas, como os MBAs e as pós-graduações, que exploram o ESG de uma forma mais abrangente, mas também para cursos voltados para temáticas específicas da sustentabilidade, como o mercado de carbono, que despontou nos últimos anos e abriu muitas vagas. Treinamentos de curta duração também podem ajudar profissionais a se destacarem em processos seletivos.

Busque por oportunidades para colocar a mão na massa

“É difícil entrar em grandes empresas, porque muitas exigem experiências”, pondera o professor. “Mas é possível começar com consultorias, fazer trabalho voluntário, montar um empreendimento, trabalhar para pequenas e médias empresas. Vai da criatividade e resiliência de cada um. São vários modelos de atuação que funcionam”, conclui.

