MSD Brasil abre vagas de estágio com bolsa-auxílio de até R$ 2,3 mil; saiba como se inscrever

A MSD Brasil está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Estrelas do Futuro 2025. São 16 vagas para estudantes universitários com previsão de formatura entre dezembro de 2028 e dezembro de 2029.

As inscrições estão abertas até o dia 14 de outubro e devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.estagiomsd.com.br.

Quem pode participar?

O programa é destinado a estudantes de graduação que tenham disponibilidade para estagiar 6 horas por dia e conciliar o estágio com as atividades acadêmicas. A duração do estágio é de até dois anos, com possibilidade de renovação, dependendo da instituição de ensino e do contrato firmado.

As vagas estão distribuídas nas cidades de São Paulo, Campinas, Cruzeiro e Vinhedo, e o trabalho será presencial nas localidades indicadas.

Áreas de atuação

As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas, como:

EHS (Environment, Health & Safety)

CRM & Insights (Customer Engagement)

Assuntos Regulatórios

Distribuição e Logística

Procurement – External Manufacturing

Digital & Inovação

Supply Chain – Logística

Supply Chain – Planejamento de Produção

External Quality Assurance

Marketing General Medicine

Marketing Oncologia

Marketing Omnichannel – Digital

Operações de RH

Relações Governamentais

Modelo de trabalho e benefícios

O estágio será realizado presencialmente nas localidades mencionadas, com bolsa-auxílio que varia de R$ 1,65 mil a R$ 2,3 mil, dependendo da posição e da localização.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários contarão com um pacote de benefícios que inclui:

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Refeição Flash

Cesta de Natal

Subsídio Funcional

Vacinas in loco

Vale-Transporte

Estacionamento

Seguro de Vida

Convênio Academia – Gympass

Plano de saúde PET

Medicamentos PET com Desconto

Gratificação Natalina

Como se inscrever?

O processo seletivo será 100% online e incluirá etapas como inscrição, dinâmicas e entrevistas. Não perca essa chance de dar o primeiro passo na sua carreira com a MSD Brasil.