MSD Brasil abre vagas de estágio com bolsa-auxílio de até R$ 2,3 mil; saiba como se inscrever

Redação Exame
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15h58.
Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 16h06.
A MSD Brasil está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Estrelas do Futuro 2025. São 16 vagas para estudantes universitários com previsão de formatura entre dezembro de 2028 e dezembro de 2029.
As inscrições estão abertas até o dia 14 de outubro e devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.estagiomsd.com.br.
O programa é destinado a estudantes de graduação que tenham disponibilidade para estagiar 6 horas por dia e conciliar o estágio com as atividades acadêmicas. A duração do estágio é de até dois anos, com possibilidade de renovação, dependendo da instituição de ensino e do contrato firmado.
As vagas estão distribuídas nas cidades de São Paulo, Campinas, Cruzeiro e Vinhedo, e o trabalho será presencial nas localidades indicadas.
As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas, como:
EHS (Environment, Health & Safety)
CRM & Insights (Customer Engagement)
Assuntos Regulatórios
Distribuição e Logística
Procurement – External Manufacturing
Digital & Inovação
Supply Chain – Logística
Supply Chain – Planejamento de Produção
External Quality Assurance
Marketing General Medicine
Marketing Oncologia
Marketing Omnichannel – Digital
Operações de RH
Relações Governamentais
O estágio será realizado presencialmente nas localidades mencionadas, com bolsa-auxílio que varia de R$ 1,65 mil a R$ 2,3 mil, dependendo da posição e da localização.
Além da bolsa-auxílio, os estagiários contarão com um pacote de benefícios que inclui:
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Refeição Flash
Cesta de Natal
Subsídio Funcional
Vacinas in loco
Vale-Transporte
Estacionamento
Seguro de Vida
Convênio Academia – Gympass
Plano de saúde PET
Medicamentos PET com Desconto
Gratificação Natalina
O processo seletivo será 100% online e incluirá etapas como inscrição, dinâmicas e entrevistas. Não perca essa chance de dar o primeiro passo na sua carreira com a MSD Brasil.