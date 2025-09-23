Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

MSD Brasil abre vagas de estágio com bolsa-auxílio de até R$ 2,3 mil; saiba como se inscrever

Com oportunidades nas cidades de São Paulo, Campinas, Cruzeiro e Vinhedo, a MSD Brasil oferece um programa de desenvolvimento para futuros profissionais nas áreas de Saúde Humana e Saúde Animal

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15h58.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 16h06.

A MSD Brasil está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Estrelas do Futuro 2025. São 16 vagas para estudantes universitários com previsão de formatura entre dezembro de 2028 e dezembro de 2029.

As inscrições estão abertas até o dia 14 de outubro e devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.estagiomsd.com.br.

Quem pode participar?

O programa é destinado a estudantes de graduação que tenham disponibilidade para estagiar 6 horas por dia e conciliar o estágio com as atividades acadêmicas. A duração do estágio é de até dois anos, com possibilidade de renovação, dependendo da instituição de ensino e do contrato firmado.

As vagas estão distribuídas nas cidades de São Paulo, Campinas, Cruzeiro e Vinhedo, e o trabalho será presencial nas localidades indicadas.

Áreas de atuação

As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas, como:

  • EHS (Environment, Health & Safety)

  • CRM & Insights (Customer Engagement)

  • Assuntos Regulatórios

  • Distribuição e Logística

  • Procurement – External Manufacturing

  • Digital & Inovação

  • Supply Chain – Logística

  • Supply Chain – Planejamento de Produção

  • External Quality Assurance

  • Marketing General Medicine

  • Marketing Oncologia

  • Marketing Omnichannel – Digital

  • Operações de RH

  • Relações Governamentais

Modelo de trabalho e benefícios

O estágio será realizado presencialmente nas localidades mencionadas, com bolsa-auxílio que varia de R$ 1,65 mil a R$ 2,3 mil, dependendo da posição e da localização.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários contarão com um pacote de benefícios que inclui:

  • Assistência Médica

  • Assistência Odontológica

  • Refeição Flash

  • Cesta de Natal

  • Subsídio Funcional

  • Vacinas in loco

  • Vale-Transporte

  • Estacionamento

  • Seguro de Vida

  • Convênio Academia – Gympass

  • Plano de saúde PET

  • Medicamentos PET com Desconto

  • Gratificação Natalina

Como se inscrever?

O processo seletivo será 100% online e incluirá etapas como inscrição, dinâmicas e entrevistas. Não perca essa chance de dar o primeiro passo na sua carreira com a MSD Brasil.

Acompanhe tudo sobre:EstágiosOportunidades de estágiosEmpresas

Mais de Carreira

Calculadora gratuita mostra quanto a falta de saúde mental custa às empresas

IA pode transformar a educação até 2050, debatem professores de Harvard

Petrobras abre mais de 700 vagas para jovens aprendizes em 13 estados e no Distrito Federal

Três razões que separam quem chega rápido ao topo de quem leva anos

Mais na Exame

Mercados

Eli Lilly investe US$ 6,5 bi em nova fábrica para turbinar produção de pílulas contra obesidade

Brasil

Quais são os melhores e piores lugares para se dirigir no Brasil?

Negócios

AliExpress expande modelo de gestão no exterior para 30 países antes do Double 11

Carreira

Calculadora gratuita mostra quanto a falta de saúde mental custa às empresas