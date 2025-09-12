Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

MRV abre 219 vagas de estágio em 22 estados com bolsa de até R$ 1,7 mil; saiba como se inscrever

Programa oferece oportunidades em mais de 90 cidades para estudantes de engenharia e arquitetura

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10h59.

A MRV, maior construtora da América Latina e líder em empreendimentos do segmento econômico, abriu as inscrições para seu novo Programa de Estágio com 219 vagas em 22 estados do país.

As oportunidades são destinadas a estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura, Engenharia de Produção Civil e Engenharia de Produção, com atuação em mais de 90 cidades brasileiras.

O objetivo é atrair jovens talentos para participar de todas as etapas de uma obra, do planejamento à entrega das chaves, conhecendo de perto os métodos construtivos e a rotina dos canteiros.

A empresa foi eleita a 4ª mais atrativa do Brasil no setor de engenharia pelo ranking da Universum, consultoria global especializada em employer branding.

Quem pode se candidatar?

O programa é voltado a estudantes de cursos superiores nas áreas de engenharia e arquitetura, com disponibilidade para atuar por até seis horas diárias.

Segundo a MRV, o perfil buscado é de pessoas inquietas, curiosas e dispostas a desafiar padrões. “Queremos gente que cutuca, propõe e aprende o tempo todo”, afirma Marcos Horta, diretor de Desenvolvimento Humano da MRV&CO.

Mais de 90% dos engenheiros da MRV&CO começaram como estagiários dentro da empresa, segundo o executivo.

Quais são os benefícios?

A bolsa-auxílio varia de acordo com a carga horária:

  • R$ 1.150 para jornadas de 4 horas

  • R$ 1.700 para jornadas de 6 horas

Os estagiários também têm direito a:

  • Vale-lanche

  • Folga no mês do aniversário

  • Programa de incentivo à atividade física

  • Programa de saúde mental

  • Capacitações e programa de aceleração de carreira

  • Plataforma de descontos exclusiva

Live de apresentação

Para apresentar o programa e tirar dúvidas, a MRV realizará uma live no YouTube no dia 15 de setembro, às 17h, com participação de Ronaldo Motta, vice-presidente de Produção da MRV.

Como se inscrever?

As inscrições estão abertas até o dia 3 de outubro e devem ser feitas por meio do site oficial do programa de estágio da MRV (link).

Acompanhe tudo sobre:Dicas de carreiraMRVOportunidades de estágiosEstágios

Mais de Carreira

Alpargatas abre vagas de estágio com bolsa auxílio de R$ 2,1 mil; saiba como se inscrever

C&A abre vagas de estágio afirmativo com bolsa auxílio de R$ 2 mil; saiba como se inscrever

Executiva de 35 anos cria clube para carreiras femininas e fatura mais de US$ 300 mil por ano

Esses três franceses têm menos de 35 anos e já são os primeiros bilionários de IA

Mais na Exame

Carreira

Alpargatas abre vagas de estágio com bolsa auxílio de R$ 2,1 mil; saiba como se inscrever

Mundo

Rússia derruba 221 drones ucranianos em ofensiva noturna

Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda atinge US$ 115 mil conforme clima "dovish" do Fed avança

Tecnologia

Microsoft faz concessões e escapa de multa da União Europeia por Teams e Office