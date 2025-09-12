MRV abre 219 vagas de estágio em 22 estados com bolsa de até R$ 1,7 mil; saiba como se inscrever

Redação Exame
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10h59.
A MRV, maior construtora da América Latina e líder em empreendimentos do segmento econômico, abriu as inscrições para seu novo Programa de Estágio com 219 vagas em 22 estados do país.
As oportunidades são destinadas a estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura, Engenharia de Produção Civil e Engenharia de Produção, com atuação em mais de 90 cidades brasileiras.
O objetivo é atrair jovens talentos para participar de todas as etapas de uma obra, do planejamento à entrega das chaves, conhecendo de perto os métodos construtivos e a rotina dos canteiros.
A empresa foi eleita a 4ª mais atrativa do Brasil no setor de engenharia pelo ranking da Universum, consultoria global especializada em employer branding.
O programa é voltado a estudantes de cursos superiores nas áreas de engenharia e arquitetura, com disponibilidade para atuar por até seis horas diárias.
Segundo a MRV, o perfil buscado é de pessoas inquietas, curiosas e dispostas a desafiar padrões. “Queremos gente que cutuca, propõe e aprende o tempo todo”, afirma Marcos Horta, diretor de Desenvolvimento Humano da MRV&CO.
Mais de 90% dos engenheiros da MRV&CO começaram como estagiários dentro da empresa, segundo o executivo.
A bolsa-auxílio varia de acordo com a carga horária:
R$ 1.150 para jornadas de 4 horas
R$ 1.700 para jornadas de 6 horas
Os estagiários também têm direito a:
Vale-lanche
Folga no mês do aniversário
Programa de incentivo à atividade física
Programa de saúde mental
Capacitações e programa de aceleração de carreira
Plataforma de descontos exclusiva
Para apresentar o programa e tirar dúvidas, a MRV realizará uma live no YouTube no dia 15 de setembro, às 17h, com participação de Ronaldo Motta, vice-presidente de Produção da MRV.
As inscrições estão abertas até o dia 3 de outubro e devem ser feitas por meio do site oficial do programa de estágio da MRV (link).