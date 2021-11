MPT ajuíza ações contra 99, Uber, Rappi e Lalamove por vínculo trabalhista

O Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou nesta segunda-feira, 8, ações contra as empresas 99, Uber, Rappi e Lalamove por fraude trabalhista.

As ações pedem ao Poder Judiciário que o vínculo trabalhista seja reconhecido com os entregadores dos aplicativos e a garantia de direitos trabalhistas, securitários e previdenciários.

Os procuradores também incluíram uma pena de R$ 10 mil por trabalhador em situação irregular. As empresas teriam que registrar os motoristas em carteira de trabalho.

Há ainda o pedido por indenização por danos causados por suas condutas ilegais aos direitos difusos e coletivos dos trabalhadores.

O valor seria o correspondente a 1% do faturamento bruto do último exercício anterior ao ajuizamento da ação para cada empresa e seria revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Pela legislação trabalhista, é considerado um empregado aquele que presta um serviço não eventual a um empregador, com dependência e um salário.

EXAME lança e-book gratuito com 30 formas práticas de ter renda extra: baixe agora mesmo.

Segundo o MPT, existem mais de 600 inquéritos civis em tramitação no Brasil e oito ações civis públicas na Justiça do Trabalho relacionadas a irregularidades no vínculo dos motoristas de aplicativo.

Ao ser procurado pela Exame, o Rappi optou por não se pronunciar.