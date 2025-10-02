Morador de rua aos 17 e milionário ao 27, ele criou uma empresa de R$ 8 mi após morar em ponte

Harry Sanders viveu um dos períodos mais difíceis de sua vida ainda muito novo. Após conflitos familiares e sem o apoio da rede social que esperava encontrar na Austrália, passou um ano em situação de rua.

Entre abrigos, sofás emprestados e noites ao relento, parecia improvável imaginar que, dez anos depois, estaria à frente de uma empresa multimilionária com atuação na Austrália, Reino Unido e Estados Unidos.

Hoje, aos 28 anos, Harry é fundador da StudioHawk, agência de SEO (Otimização para Mecanismos de Busca) que faturou mais de 12 milhões de dólares australianos (US$ 7,8 milhões) em 2024. As informações foram retiradas do Business Insider.

O papel decisivo de mentores e programas de apoio

Enquanto enfrentava a falta de moradia, Harry foi incentivado por sua assistente social a participar de um programa de empreendedorismo do governo. Foi nesse contexto que conheceu Graham, um ex-CEO que se tornou seu mentor.

Apesar de desconfiado no início, foi ele quem ensinou os princípios de negócios, relacionamento com clientes e construção de reputação. Poucos meses depois, Harry conquistava seu primeiro cliente fixo e voltava a ter condições de pagar aluguel.

Esse momento marca a combinação entre apoio institucional, orientação estratégica e visão empreendedora. Isso é um lembrete do impacto que investimentos em capacitação e mentoria podem ter sobre o ecossistema de negócios que necessitam de um bom controle financeiro.

Estruturação financeira e crescimento escalável

A formalização da StudioHawk surgiu quase por acaso, quando Graham sugeriu a Harry que desse um nome à empresa para parecer mais profissional. O jovem optou por “Studio”, para transmitir a ideia de algo pequeno e especializado, e “Hawk”, inspirado em concorrentes que usavam nomes de animais.

No início, os recursos eram mínimos e Harry chegou a recusar pagar US$ 6 adicionais pelo domínio “.com”, que anos depois custaria US$ 10 mil. Mesmo assim, a estratégia de reinvestir os ganhos no próprio negócio deu resultado.

Em pouco tempo, conquistou contratos com grandes marcas, como a varejista OfficeWorks, e iniciou um ciclo de expansão que levaria sua agência a mercados internacionais.

De vulnerabilidade à criação de valor global

A história de Harry Sanders mostra como investimentos em talento, estruturação de processos e reinvestimento disciplinado podem transformar uma trajetória marcada pela vulnerabilidade em um negócio global robusto e lucrativo.

