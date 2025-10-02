Morador de rua aos 17 e milionário ao 27, ele criou uma empresa de R$ 8 mi após morar em ponte

Harry Sanders, fundador da StudioHawk (Fonte: LinkedIn | Reprodução)
Redatora
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 15h53.
Harry Sanders viveu um dos períodos mais difíceis de sua vida ainda muito novo. Após conflitos familiares e sem o apoio da rede social que esperava encontrar na Austrália, passou um ano em situação de rua.
Entre abrigos, sofás emprestados e noites ao relento, parecia improvável imaginar que, dez anos depois, estaria à frente de uma empresa multimilionária com atuação na Austrália, Reino Unido e Estados Unidos.
Hoje, aos 28 anos, Harry é fundador da StudioHawk, agência de SEO (Otimização para Mecanismos de Busca) que faturou mais de 12 milhões de dólares australianos (US$ 7,8 milhões) em 2024. As informações foram retiradas do Business Insider.
Aprenda como estruturar negócios através de orientação estratégica e princípios sólidos de relacionamento com clientes. Aprenda sobre conceitos sobre finanças corporativas neste treinamento exclusivo da EXAME Saint Paul
Enquanto enfrentava a falta de moradia, Harry foi incentivado por sua assistente social a participar de um programa de empreendedorismo do governo. Foi nesse contexto que conheceu Graham, um ex-CEO que se tornou seu mentor.
Apesar de desconfiado no início, foi ele quem ensinou os princípios de negócios, relacionamento com clientes e construção de reputação. Poucos meses depois, Harry conquistava seu primeiro cliente fixo e voltava a ter condições de pagar aluguel.
Esse momento marca a combinação entre apoio institucional, orientação estratégica e visão empreendedora. Isso é um lembrete do impacto que investimentos em capacitação e mentoria podem ter sobre o ecossistema de negócios que necessitam de um bom controle financeiro.
A formalização da StudioHawk surgiu quase por acaso, quando Graham sugeriu a Harry que desse um nome à empresa para parecer mais profissional. O jovem optou por “Studio”, para transmitir a ideia de algo pequeno e especializado, e “Hawk”, inspirado em concorrentes que usavam nomes de animais.
No início, os recursos eram mínimos e Harry chegou a recusar pagar US$ 6 adicionais pelo domínio “.com”, que anos depois custaria US$ 10 mil. Mesmo assim, a estratégia de reinvestir os ganhos no próprio negócio deu resultado.
Domine como transformar recursos mínimos em ciclo de expansão por meio de reinvestimento disciplinado e conquista de grandes contratos. Garanta sua vaga no Pré-MBA em Finanças Corporativas da Exame Saint Paul por apenas R$ 37
Em pouco tempo, conquistou contratos com grandes marcas, como a varejista OfficeWorks, e iniciou um ciclo de expansão que levaria sua agência a mercados internacionais.
A história de Harry Sanders mostra como investimentos em talento, estruturação de processos e reinvestimento disciplinado podem transformar uma trajetória marcada pela vulnerabilidade em um negócio global robusto e lucrativo.
De olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.
O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.
Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.
Domine competências para estruturar empresas que combinam propósito autêntico com performance financeira atrativa para aquisições estratégicas no Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME Saint Paul por R$ 37