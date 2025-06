MiniMax: essa nova ferramenta de IA promete o mesmo desempenho do ChatGPT por um preço muito menor

Modelos como ChatGPT e Gemini podem estar prestes a enfrentar um novo tipo de concorrência. Mas, dessa vez, mais barata, aberta e com desempenho similar.

Estamos falando da startup chinesa MiniMax, que anunciou o lançamento do modelo M1. A novidade promete oferecer a mesma performance de gigantes como OpenAI, Anthropic e DeepMind, mas com um custo de treinamento quase 200 vezes menor. As informações foram retiradas de Fortune.

O que essa nova ferramenta de IA?

Fundada na China, com sede em Xangai, a MiniMax é uma empresa de inteligência artificial financiada por grandes nomes da tecnologia chinesa, como Tencent e Alibaba.

Inicialmente conhecida por desenvolver ferramentas criativas com IA, a empresa rapidamente conquistou milhões de usuários em mais de 200 países. Agora, ela se posiciona como uma das protagonistas na corrida por modelos de linguagem de última geração.

Código aberto e uso gratuito atraem desenvolvedores

O M1 se destaca por ser de código aberto. Usuários podem acessá-lo gratuitamente via API ou baixar o modelo completo para rodar localmente — pagando apenas pelos recursos computacionais utilizados.

Essa abordagem democratiza o uso da IA e atrai startups, desenvolvedores independentes e pequenas empresas.

Para profissionais, essa movimentação representa uma transformação estratégica no ecossistema da IA.

A chegada de soluções abertas, baratas e de alta performance exige domínio técnico, pensamento crítico e adaptação constante.

