Microsoft: investimentos em IA nas pequenas e médias empresas não mostram retração

Um estudo da Microsoft, realizado em maio de 2025, aponta que a aposta das empresas em inteligência artificial continua crescente e sem sinais de retração.

De acordo com o levantamento, 75% das companhias afirmam estar otimistas com o impacto da IA e 73% planejam investir ainda mais em tecnologia nos próximos meses. O estudo foi conduzido com mais de 300 micro, pequenas e médias empresas no Brasil.

E não é à toa que as empresas estão apostando tanto em IA. O estudo revela que os principais ganhos esperados incluem maior eficiência operacional, melhor tomada de decisão e aumento na satisfação dos clientes.

Apesar do otimismo, o estudo destaca um desafio relevante: 28% das empresas ainda enfrentam dificuldade para contratar profissionais qualificados em inteligência artificial.

Em um mundo onde decisões rápidas fazem a diferença, construir um relacionamento estratégico com essas tecnologias deixou de ser apenas uma curiosidade e se tornou um diferencial de produtividade e impacto nos negócios.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Aprendizado estratégico para líderes

Nesse contexto, formações em inteligência artificial ganham relevância. Isso porque, apesar do conhecimento prático ser importante, é a formação teórica que ensina líderes a integrar essas tecnologias às decisões de negócio.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

Integrar as inteligências artificiais à rotina de trabalho é apenas o primeiro passo. O próximo desafio é descobrir como essas ferramentas podem ampliar decisões, gerar novas oportunidades e abrir caminhos para inovação contínua.

Aprenda como usar IA do zero

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

O que você vai aprender?

Automatizar tarefas repetitivas.

Personalizar sua abordagem profissional.

Tomar decisões inteligentes com base em dados.

Conectar-se melhor com clientes e colegas.

Aumentar sua produtividade e credibilidade.

Para garantir a sua vaga, clique aqui.