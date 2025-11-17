Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Microsoft: investimentos em IA nas pequenas e médias empresas não mostram retração

Sete em cada 10 micro e PMEs brasileiras devem aumentar seus investimentos em tecnologia; veja como se qualificar para ocupar posições em inteligência artificial

Microsoft (Agence France-Presse/AFP)

Microsoft (Agence France-Presse/AFP)

Amanda de Lima
Amanda de Lima

Redatora

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 11h30.

Um estudo da Microsoft, realizado em maio de 2025, aponta que a aposta das empresas em inteligência artificial continua crescente e sem sinais de retração.  

De acordo com o levantamento, 75% das companhias afirmam estar otimistas com o impacto da IA e 73% planejam investir ainda mais em tecnologia nos próximos meses. O estudo foi conduzido com mais de 300 micro, pequenas e médias empresas no Brasil. 

E não é à toa que as empresas estão apostando tanto em IA. O estudo revela que os principais ganhos esperados incluem maior eficiência operacional, melhor tomada de decisão e aumento na satisfação dos clientes. 

Apesar do otimismo, o estudo destaca um desafio relevante: 28% das empresas ainda enfrentam dificuldade para contratar profissionais qualificados em inteligência artificial. 

Em um mundo onde decisões rápidas fazem a diferença, construir um relacionamento estratégico com essas tecnologias deixou de ser apenas uma curiosidade e se tornou um diferencial de produtividade e impacto nos negócios. 

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui 

Aprendizado estratégico para líderes  

Nesse contexto, formações em inteligência artificial ganham relevância. Isso porque, apesar do conhecimento prático ser importante, é a formação teórica que ensina líderes a integrar essas tecnologias às decisões de negócio. 

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema 

Integrar as inteligências artificiais à rotina de trabalho é apenas o primeiro passo. O próximo desafio é descobrir como essas ferramentas podem ampliar decisões, gerar novas oportunidades e abrir caminhos para inovação contínua. 

Aprenda como usar IA do zero 

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial. 

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. 

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos. 

O que você vai aprender? 

  • O que você vai aprender? 
  • Automatizar tarefas repetitivas.  
  • Personalizar sua abordagem profissional. 
  • Tomar decisões inteligentes com base em dados.  
  • Conectar-se melhor com clientes e colegas.  
  • Aumentar sua produtividade e credibilidade.  

Para garantir a sua vaga, clique aqui. 

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

Enem 2025: segundo dia aborda clima e lagarto que inspirou Ozempic; veja

Por que o 2º domingo do ENEM é sempre o campeão de faltas?

Habilidade mais buscada pelas empresas é também a mais rara no mercado, aponta estudo

De meias a empresa de 7 dígitos: como um jovem fatura milhares de dólares em minutos

Mais na Exame

Brasil

Quando sai o resultado do Enem 2025? Veja calendário

Mercados

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta segunda-feira (17)

Future of Money

Receita Federal atualiza regras para criptomoedas; veja o que muda na declaração

Esporte

EXCLUSIVO: NBA estreia na CCXP25 com a missão de ampliar base de fãs no Brasil