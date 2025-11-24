Carreira

Microsoft expõe novo abismo digital: metade do planeta não acessa a revolução da IA

Mesmo crescendo como nenhuma tecnologia antes, a IA amplia desigualdades ao deixar grande parte do mundo sem infraestrutura para acompanhá-la.

Relatório da Microsoft mostra avanço desigual da inteligência artificial no mundo (Getty Images)

Denise Gabrielle
Redatora

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12h00.

Um relatório da Microsoft mostra que a inteligência artificial avança mais rápido que qualquer tecnologia já registrada, mas esse avanço corre em paralelo a uma barreira crescente: bilhões de pessoas continuam incapazes de acessar ferramentas digitais que movem a nova economia global. As informações foram retiradas de Business Insider.

O alerta vem do “AI Diffusion Report”, em tradução Relatório de Difusão da IA, estudo divulgado pela Microsoft que detalha como o uso da tecnologia se distribui entre países, setores e populações.

A expansão mais rápida da história

A empresa estima que 1,2 bilhão de pessoas já utilizam algum tipo de solução de IA, um ritmo de crescimento sem precedentes. No entanto, a mesma análise expõe uma desigualdade estrutural que ameaça aprofundar o fosso entre economias preparadas e regiões sem recursos básicos.

Em países como Emirados Árabes Unidos, Singapura e Noruega, mais da metade da população já incorpora ferramentas de IA no cotidiano.  Esses locais combinam eletricidade estável, internet rápida e uma população digitalmente capacitada.

No outro extremo, em partes da África Subsaariana, do Sul da Ásia e da América Latina, menos de 10% das pessoas têm acesso a essas tecnologias. A razão é simples e dura: sem energia confiável, conexão constante e dispositivos adequados, o avanço tecnológico não chega.

A Microsoft organiza o fenômeno em três forças: quem desenvolve modelos, quem constrói infraestrutura e quem usa as ferramentas. E é a infraestrutura que escancara a distância.

Os Estados Unidos lideram a infraestrutura que sustenta a IA, operando o maior conjunto de instalações que armazenam e processam dados do mundo — 53,7 gigawatts de capacidade, acima de China, Alemanha e Reino Unido.

Ainda assim, mais de 700 milhões de pessoas no mundo vivem sem acesso regular à eletricidade, um entrave direto ao uso da IA, independentemente do avanço dos algoritmos.

IA fala inglês?

Outro obstáculo é linguístico. A maior parte dos modelos é treinada em inglês e em alguns idiomas de maior disponibilidade de dados.

Línguas como hausa, bengali ou chichewa praticamente não aparecem nesses sistemas, o que impede milhões de usuários de interagir plenamente com as ferramentas. Para a Microsoft, essa limitação pode determinar: “quem se beneficia da IA nas próximas décadas”.

 

 

