Microsoft expõe novo abismo digital: metade do planeta não acessa a revolução da IA

Um relatório da Microsoft mostra que a inteligência artificial avança mais rápido que qualquer tecnologia já registrada, mas esse avanço corre em paralelo a uma barreira crescente: bilhões de pessoas continuam incapazes de acessar ferramentas digitais que movem a nova economia global. As informações foram retiradas de Business Insider.

O alerta vem do “AI Diffusion Report”, em tradução Relatório de Difusão da IA, estudo divulgado pela Microsoft que detalha como o uso da tecnologia se distribui entre países, setores e populações.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

A expansão mais rápida da história

A empresa estima que 1,2 bilhão de pessoas já utilizam algum tipo de solução de IA, um ritmo de crescimento sem precedentes. No entanto, a mesma análise expõe uma desigualdade estrutural que ameaça aprofundar o fosso entre economias preparadas e regiões sem recursos básicos.

Em países como Emirados Árabes Unidos, Singapura e Noruega, mais da metade da população já incorpora ferramentas de IA no cotidiano. Esses locais combinam eletricidade estável, internet rápida e uma população digitalmente capacitada.

No outro extremo, em partes da África Subsaariana, do Sul da Ásia e da América Latina, menos de 10% das pessoas têm acesso a essas tecnologias. A razão é simples e dura: sem energia confiável, conexão constante e dispositivos adequados, o avanço tecnológico não chega.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

A Microsoft organiza o fenômeno em três forças: quem desenvolve modelos, quem constrói infraestrutura e quem usa as ferramentas. E é a infraestrutura que escancara a distância.

Os Estados Unidos lideram a infraestrutura que sustenta a IA, operando o maior conjunto de instalações que armazenam e processam dados do mundo — 53,7 gigawatts de capacidade, acima de China, Alemanha e Reino Unido.

Ainda assim, mais de 700 milhões de pessoas no mundo vivem sem acesso regular à eletricidade, um entrave direto ao uso da IA, independentemente do avanço dos algoritmos.

IA fala inglês?

Outro obstáculo é linguístico. A maior parte dos modelos é treinada em inglês e em alguns idiomas de maior disponibilidade de dados.

Línguas como hausa, bengali ou chichewa praticamente não aparecem nesses sistemas, o que impede milhões de usuários de interagir plenamente com as ferramentas. Para a Microsoft, essa limitação pode determinar: “quem se beneficia da IA nas próximas décadas”.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL